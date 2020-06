EVENTO DELL’ANNO Non ci sono dubbi: l’esplosione delle gare virtuali nel periodo pandemico che ci siamo trovati costretti ad affrontare vivrà il suo picco massimo e forse irripetibile in questo weekend. Tutto è infatti ormai pronto per la versione da… salotto della 24 Ore di Le Mans 2020 (quella reale si terrà invece in settembre). Una gara davvero imperdibile anche per chi non è rimasto particolarmente affascinato dal mondo del simracing, visto che a sfidarsi in pista ci sarà una quantità esagerata di piloti che hanno scritto la storia recente delle corse. Ma come sarà possibile guardarla in tv?

24 ORE DI LE MANS VIRTUALE: COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV

È la gara delle gare, questa versione virtuale della mitica 24 Ore di Le Mans che si terrà dalle 15.00 di sabato 13 giugno alle 15.00 di domenica 14. E, come ogni maratona di La Sarthe che si rispetti, avrà ampissima copertura mediatica per consentire agli appassionati di tutto il mondo di viverla minuto per minuto. In Italia, sarà Sky Sport F1, canale 207 del decoder della pay-tv satellitare, a raccontare live tutto l’evento a partire dalle 14.30 di sabato dall’eSport Palace di Bergamo. Risponde presente anche Eurosport, negli ultimi anni la “casa” della 24 Ore più prestigiosa al mondo, con finestre in diretta dalle 14.30 alle 17.15, dalle 19.30 alle 22.00 e dalle 12.30 alle 15.15 di domenica 14 giugno.

24 ORE DI LE MANS VIRTUALE: COME SEGUIRLA IN LIVE STREAMING SUL WEB

Nel 2020 ovviamente non di sola televisione si vive e, oltre alle applicazioni web di Sky (NowTV e SkyGo) e Eurosport (Eurosport Player), sarà possibile ovviamente assistere alla 24 Ore di Le Mans anche semplicemente online con il vostro smartphone, tablet o pc. Su internet, la diretta sarà trasmessa infatti dalla Motorsport TV e sull’applicazione mobile del Fia Wec. Il consiglio è però anche quello di seguire con attenzione le pagine social del Wec e della 24 Ore di Le Mans su YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, senza dimenticare un bel giretto su Twitch, il social network tanto in voga tra i ragazzini e gli appassionati di videogame. Possibile, infatti, che molti dei piloti impegnati in pista – tra questi ricordiamo Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Felipe Massa, Pierre Gasly, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella e tantissimi altri – trasmettano direttamente i propri on board.

24 ORE DI LE MANS VIRTUALE: COME SEGUIRLA DAL VIVO

Da non dimenticare, infine, la possibilità di accedere al museo Ferrari di Maranello per assistere dal vivo alle operazioni dei tre team AF Corse numero #51, #52 e #71. Tutti i piloti degli equipaggi ufficiali del Cavallino – ad eccezione di Antonio Giovinazzi e Charles Leclerc, che giocheranno da remoto – saranno presenti al Museo, aperto al pubblico, oltre agli orari tradizionali, anche fino alla mezzanotte di sabato 13 giugno. Qui tutti i dettagli dell’evento.