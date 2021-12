F1, Mercedes si prende la rivincita nel Mondiale virtuale: Opmeer è ancora campione Esport

Non capita poi così spesso che lo spettacolo e i colpi di scena delle gare reali superino (e di gran lunga) quello offerto dalle controparti virtuali. Certo, lo show finale di Abu Dhabi, con il titolo vinto in maniera rocambolesca, con fortuna ma con merito, da parte di Max Verstappen, era imbattibile ma anche il campionato F1 Esports Series Pro Championship, il “Mondiale di Formula 1 dei videogiochi”, non ha certo lesinato emozioni. Nelle ultime tre gare, di scena nei giorni scorsi, è tornata alla vittoria anche la Ferrari, ma a trionfare sia nella classifica Team che in quella Piloti è stata (di nuovo) la Mercedes.

F1 Esports Series 2021 Jarno Opmeer (Mercedes) al COTA

OPMEER CAMPIONE A trionfare tra i piloti è stato, per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno correva con la tuta Alfa Romeo Racing) l’olandese Jarno Opmeer, in grado di precedere per soli 8 punti il danese di casa Red Bull Racing, Frederik Rasmussen. Il campione in carica ha chiuso al secondo posto la prima gara di Imola, alle spalle della Ferrari dell’iridato virtuale 2019, David Tonizza e davanti proprio a Rasmussen. La successiva tappa di Città del Messico ha ancor di più rafforzato la leadership di Opmeer, vincitore davanti a Boroumand (McLaren) e al rivale danese. Al quale, poi, non è bastato vincere la tappa finale di Interlagos, con Opmeer “solo” quarto ma comunque in grado di difendere la leadership in classifica.

F1 Esports Series Pro Championship 2021: il podio finale con Opmeer, Rasmussen e Blakeley

FERRARI AL 4° POSTO In terza posizione della Generale troviamo il pilota Aston Martin Racing, Lucas Blakeley, con Daniel Moreno (Mercedes) e Bari Boroumand (McLaren) a chiudere la top-5. Solo sesto David Tonizza, migliorato nel finale di campionato dopo un avvio difficoltoso. Decimo posto per il suo compagno di casa Ferrari Brendon Leigh, due volte campione con la Mercedes agli albori del mondiale Esport. Tra i Costruttori è sempre Mercedes a vincere, davanti a Red Bull e Aston Martin, in una classifica che di fatto replica le prime tre posizioni dei Piloti. Quarto posto per la Ferrari, in grado di vincere la “battaglia di centro gruppo” con Alpine e McLaren.

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA PILOTI FINALE

Pos Pilota Team Punti 1 Jarno Opmeer Mercedes-Amg Petronas Esports 195 2 Frederik Rasmussen Red Bull Racing Esports 187 3 Lucas Blakeley Aston Martin Cognizant Esports 162 4 Daniel Moreno Mercedes-Amg Petronas Esports 100 5 Bari Boroumand McLaren Shadow 98 6 David Tonizza FDA Esports Team 83 7 Marcel Kiefer Red Bull Racing Esports 71 8 Nicolas Longuet Alpine Esports Team 69 9 Fabrizio Donoso Alpine Esports Team 46 10 Brendon Leigh FDA Esports Team 42 11 Joni Tormala Scuderia AlphaTauri Esports 33 12 Sebastian Job Scuderia AlphaTauri Esports 32 13 Alvaro Carreton Williams Esports 32 14 Michael Romanidis Williams Esports 14 15 Josh Idowu McLaren Shadow 10 16 Simon Weigang Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 10 17 Daniele Haddad Aston Martin Cognizant Esports 9 18 Matthijs van Erven Uralkali Haas F1 Team Esports 8 19 Patrik Sipos Alpine Esports Team 8 20 Cedric Thomé Uralkali Haas F1 Team Esports 2 21 Filip Presnajder Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 1 22 Thijmen Schutte Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 1 23 Daniel Bereznay McLaren Shadow 0 24 Domenico Lovece FDA Esports Team 0 25 Alessio Di Capua Williams Esports 0 26 Dario Iemmulo Scuderia AlphaTauri Esports 0 27 Shanaka Clay Aston Martin Cognizant Esports 0

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA TEAM FINALE

Pos Team Punti 1 Mercedes-Amg Petronas Esports 295 2 Red Bull Racing Esports 258 3 Aston Martin Cognizant Esports 171 4 FDA Esports Team 125 5 Alpine Esports Team 123 6 McLaren Shadow 108 7 Scuderia AlphaTauri Esports 65 8 Williams Esports 46 9 Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 12 10 Uralkali Haas F1 Team Esports 10

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/12/2021