La BMW M Hybrid V8 entra nel parco auto di Le Mans Ultimate

Lanciato a febbraio, Le Mans Ultimate è il gioco ufficiale del FIA World Endurance Championship (WEC) e per aumentarne ulteriormente l'appeal, al parco auto si aggiungerà della BMW M Hybrid V8. Il bolide di Monaco sarà reso disponibile come DLC (contenuto aggiuntivo scaricabile da Internet) gratuito dal 10 giugno, pochi giorni prima dell'effettiva 24 Ore di Le Mans alla quale BMW M Motorsport parteciperà con due auto. Qui sotto il video che anticipa l'arrivo della nuova BMW, tratto dal profilo ufficiale del gioco su Instagram.

UFFICIALE O ART CAR? Stephen Hood, CEO di Studio 397 e Motorsport Games, dicono che il team ha lavorato con BMW per replicare fedelmente la M Hybrid V8, che promette faville con il suo motore ibrido V8 da 4,0 litri e 640 CV, capace di spingerla fino a 345 km/h. I teaser mostrano la M Hybrid V8 nella classica livrea M, come l'auto numero 15 portata in gara dal trio Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Marco Wittmann. Chissà se sarà disponibile anche la M Hybrid V8 con la livrea da Art Car firmata da Julie Mehretu, che scenderà in pista a Le Mans con il numero 20, guidata da Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast?

PARTE DI UN AGGIORNAMENTO PIÙ AMPIO Per ora non è dato saperlo, ma si sa che il prototipo BMW si renderà disponibile in Le Mans Ultimate come parte di un aggiornamento più ampio, che comprenderà anche livree gratuite per la Toyota GR010 con specifiche 2024, la Ferrari 499P e la Porsche 963 (sopra). Le Mans Ultimate, disponibile sulla piattaforma Steam, non è il primo videogioco a comprendere la BMW M Hybrid V8 nel parco auto: quella palma spetta infatti ad iRacing, che la incluse alla fine del 2022. Ma certo, l'ufficialità del titolo rende la sua presenza in Le Mans Ultimate un vero must.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/06/2024