Simracing: questa postazione costa più di un'auto vera

Non solo una postazione per le corse virtuali, ma come sempre accade quando a metterci lo zampino è Horacio Pagani, Huayra R simulator è un autentico pezzo di design. Che poi a perdere il sonno per cotanta postazione da simracing siano gli appassionati dei racing game importa, certo, ma solo fino a un certo punto.

Pagani Huayra R simulator non solo simulatore di giuda, ma anche pezzo d'arredo

PER POCHI, ANZI POCHISSIMI Huayra R simulator è ''un avanzato sistema di guida virtuale'', come lo definisce Pagani, sviluppato in collaborazione con Racing Unleashed: il produttore di simulatori di fascia alta a cui si ricorre quando si intende formare piloti professionisti. Una cosa seria, insomma. Inutile dire che un dispositivo del genere è estremamente esclusivo, almeno per ora. Infatti è al momento disponibile solo per i possessori di Huayra R. E di Huayra R ne hanno fatte appena 33. Ma non sarà sempre così. La Casa annuncia infatti che Huayra R simulator sarà presto accessibile al pubblico attraverso la piattaforma internazionale Rete Concessionari Pagani. Anche se ''accessibile'' non va certo inteso come sinonimo di ''a buon mercato''.

Pagani Huayra R simulator, lo schermo

PER IL TRAINING DEI CLIENTI ''Il nostro obiettivo era creare un simulatore di guida professionale, dinamico e con un livello di immersività e realismo straordinari, con l'intenzione di contribuire al costante affinamento degli stili di guida dei nostri clienti'', dice Franco Morsino, responsabile della dinamica del veicolo presso Pagani Automobili. Ma anche capace di riprodurre i movimenti della vettura e le caratteristiche dell'asfalto con un realismo straordinariamente fedele. Grazie al simulatore i clienti Pagani potranno prendere confidenza con il proprio veicolo in un ambiente sicuro, acquisire fiducia nelle proprie capacità e scoprire i segreti dei tanti circuiti internazionali memorizzati nel simulatore. Il tutto in vista degli eventi Arte in Pista, track day non competitivi organizzati dalla Casa per le Pagani Track Hypercars.

Pagani Huayra R simulator, 3/4 anteriore

GIOCO DA GRANDI ''La nostra ambizione era quella di trasformarlo in un vero e proprio oggetto di design, un prodotto dal valore artistico destinato a occupare un posto di rilievo nelle case dei possessori di Huayra R. Per questo motivo abbiamo dedicato estrema attenzione alla creazione di un prodotto che rispecchiasse la straordinaria unicità delle nostre vetture'', continua Morsino. Ma oltre a essere un complemento d'arredo di certo ambitissimo, lo Huayra R simulator è anche il mezzo per rafforzare la community dei clienti Pagani, aprendo la porta a una serie di stimolanti attività. La più banale è quella di partecipare a sfide virtuali tra clienti, ma si parla anche di prenotare coaching a distanza per allenarsi su aspetti o tracciati specifici.

Pagani Huayra R simulator, la pedaliera

LE CARATTERISTICHE Il progetto dello Huayra R simulator è partito nel 2020 e oltre un anno di lavoro è servito per fondere la ricerca di un oggetto di interior design con la natura ludica del dispositivo. Le forme della Huayra R - l'auto - hanno ispirato il design, caratterizzato da linee fluide e forme ellittiche. La fibra di carbonio che compone il telaio proviene dalle stesse autoclavi da cui nascono le hypercar. L'intera configurazione di guida, compreso volante, pedali, sedile e cinture, è esattamente uguale a quella della Huayra R, con una precisione costruttiva che ha poco ache vedere con il mondo delle semplici periferiche per i videogame. Basti pensare che molte componenti sono lavorate dal pieno e che l'impianto audio 5.1 ha parti realizzate in alluminio: così come il sistema per la Realtà Virtuale. Non mancano prese d'aria per dissipare il calore del computer che fa funzionare la simulazione con Assetto Corsa Pro. Huayra R simulator misura 3.110 mm di lunghezza per 1.700 mm di larghezza. Praticamente, o lui o il divano. A voi la scelta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/04/2024