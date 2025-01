Assetto Corsa Evo: auto, piste e novità dell'Early Access con supporto VR!

Il lancio ufficiale è previsto per l'autunno, ma intanto Assetto Corsa Evo ha debuttato questa settimana in Early Access su Steam con cinque piste, 20 auto e supporto per VR e configurazioni a triplo schermo. Scopri tutte le novità del simulatore di guida firmato Kunos Simulazioni.

Porsche 911 RSR in Assetto Corsa Evo

Quando inizia l'Early Access? Con quali auto?

L'Early Access di Assetto Corsa Evo è partito ufficialmente il 16 gennaio su Steam (qui la pagina ufficiale). Durante questa fase iniziale, i giocatori hanno già accesso alle seguenti 20 auto:

Abarth 695 Biposto Alfa Gomeo Giulia Quadrifoglio GTAm Alfa Romeo Junior Alpine A110 S (guarda qui il nostro video in pista) Alpine A290 Audi RS3 Sportback BMW M2 CS Racing BMW M4 CSL Chevrolet Camaro ZL1 Ferrari 296 GTB Ferrari 488 Challenge EVO Ford Escort RS Cosworth Honda S2000 (qui il nostro confronto con la Alpine A110 S) Hyundai i30 N Lotus Emira Mazda MX-5 Cup Mercedes-AMG GT2 Porsche 911 GT3 Cup Toyota GR86 Volkswagen Golf GTI Clubsport

Assetto Corsa EVO, le marche automobilistiche rappresentate

In autunno uscirà la release 1.0 di Assetto Corsa Evo, con 100 auto di (almeno) 23 costruttori. Stando alle immagini dei video teaser, tra le altre dovrebbero esserci:

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA

BMW M3 Competition

Ferrari Daytona SP3

Ferrari F40 Competizione

Ford Focus RS

Ford Mustang

Ford Puma ST

Hyundai i20 N

Hyundai N Vision 74

Hyundai Ioniq 5 N (qui il racconto della nostra prova in pista)

(qui il racconto della nostra prova in pista) Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan GT3 EVO 2

Lancia Delta Integrale

McLaren 765 LT

Mercedes-AMG GT Coupé

Mercedes-AMG SL

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

Morgan Super 3

Mini Cooper 1.3i

Porsche 911 Turbo 3.6

Renault 5

Toyota GT 86

Volkswagen Golf GTI (qui la storia completa del modello)

Scopri di più sulla pagina ufficiale di Assetto Corsa EVO.

In Early Access sono 5 le piste disponibili. Si parte con:

Brands Hatch - UK

Imola - Italia

Laguna Seca - USA

Mount Panorama - Australia

Suzuka - Giappone

Con la release 1.0 autunnale, i tracciati su cui poter girare diventeranno 15 - rilasciati su licenza ufficiale - a cui si aggiungerà anche il tracciato open world della regione tedesca dell'Eifel: quella in cui sorge il mitico Nurburgring Nordschleife, fa sapere Marco Massarutto di Kunos simulazioni.

Assetto Corsa EVO, la pista di Imola

Esperienza single-player

In questa fase, il gameplay di Assetto Corsa Evo include:

Modalità pratica per giocatore singolo

Gare veloci

Personalizzazione delle auto

Modalità showroom

Economia di gioco e progressione

Una delle novità più interessanti è l'introduzione di un'economia in-game. I giocatori potranno:

Noleggiare e acquistare auto

Guadagnare punti esperienza e ricompense per il proprio profilo pilota

Ottenere patenti di guida virtuali

Accedere a un'accademia di guida

Supporto per VR e configurazioni avanzate

Assetto Corsa Evo supporta configurazioni di gioco avanzate, inclusi:

VR (Realtà Virtuale)

(Realtà Virtuale) Setup a tre monitor

Queste opzioni garantiscono un'immersione totale nell'esperienza di guida.

Hyundai Ioniq 5 N Gran Turismo 7

Confronto con Gran Turismo 7

Se Forza Horizon e Gran Turismo 7 non soddisfano le tue esigenze di simulazione di guida, Assetto Corsa Evo potrebbe essere la soluzione ideale. Questo titolo offre un livello di realismo superiore, con una fisica accurata e un'ampia personalizzazione delle auto e dei tracciati. Scopri le differenze tra Assetto Corsa Evo e Gran Turismo 7.

Perché scegliere Assetto Corsa Evo?

Con la sua vasta selezione di auto e piste, un sistema di progressione coinvolgente e il supporto per VR, Assetto Corsa Evo si prepara a ridefinire il concetto di simulazione di guida. Se sei un appassionato di corse, non perdere l'occasione di partecipare all'Early Access e scoprire tutte le potenzialità di questo straordinario titolo. Visita la pagina ufficiale su Steam per saperne di più e iniziare a giocare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/01/2025