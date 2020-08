NUOVO ARRIVO Sono stati i grandissimi protagonisti della fase del lockdown e adesso si apprestano a ritornare in vista del finale di stagione. Parliamo ovviamente dei simdriver che abbiamo imparato a conoscere e seguire proprio nella fase di pausa delle gare reali, e che torneranno a competere sulle piste virtuali tra ottobre e dicembre per decretare il nuovo campione del mondo F1 eSport Pro Series. Gli occhi saranno ovviamente puntati su David Tonizza, pilota Ferrari vincitore della scorsa edizione del mondiale simulato, e su Enzo Bonito, da anni uno dei grandi nomi del simracing internazionale. A questa (fortissima) coppia di casa Ferrari, si è oggi aggiunto un terzo giovane talento del simulatore, pescato dalla casa di Maranello in seguito al tradizionale Pro Draft di scena ieri.

CLASSE 2002 Il prescelto dal Cavallino è Filip Presnajder, classe 2002 arrivato al Pro Draft tra i migliori 45 al mondo dopo aver battuto la concorrenza di oltre 237.000 partecipanti. Da sempre appassionato di Formula 1 e motorsport, il giovanissimo pilota sloveno affiancherà dunque Bonito e Tonizza nelle quattro tappe del campionato F1 virtuale in programma dal 14 ottobre al 10 dicembre. Il terzetto sarà come al solito coadiuvato e coordinato da coach Amos Laurito, figura chiave nell’allenamento dei simdriver oltre che apprezzato “uomo spogliatoio” che in molti hanno imparato a conoscere proprio durante il lockdown.

PARLA FILIP “È un grande privilegio per me – ha dichiarato Presnajder dopo essere stato selezionato dagli uomini della Ferrari Driver Academy Esports Team guidati da Marco Matassa – poter entrare a far parte di una squadra che è emanazione di Ferrari, uno dei brand di maggiore tradizione nel mondo del motorsport. Ringrazio FDA Hublot Esports Team per avermi offerto questa opportunità e farò del mio meglio per ripagarlo con le mie prestazioni. Non vedo l’ora di potermi mettere al volante del simulatore per cominciare a lavorare con i miei compagni”. Le prime tre gare del calendario si correranno tra il 14 e il 15 ottobre sui circuiti virtuali di Bahrain, Vietnam e Cina con il simulatore Codemasters F1 2020.