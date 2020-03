CAMPIONI DEL MONDO Se la stagione di Formula 1 vera e propria deve ancora ripartire, è il mondo degli eSport a farla da padrone. E mentre nel weekend sono andati, ad esempio, in scena svariati eventi virtuali con piloti reali e professionisti del volante “da stanzetta” a confrontarsi tra loro, la Ferrari si porta avanti e annuncia già gran parte della line-up del mondiale di Formula 1 simulata che si svolgerà nell’ultimo quadrimestre del 2020. La news è di un certo peso perché, oltre al fatto che il Cavallino fa da sé notizia, stiamo comunque parlando del team campione in carica tra i piloti con David Tonizza. E perché ad affiancarlo ci sarà un altro big del simracing.

ARRIVA ENZO Ferrari Driver Academy Esports ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Enzo Bonito. Il 25enne di Reggio Emilia ha corso la passata stagione indossando la casacca del team McLaren Shadow, chiudendo il campionato F1 virtuale in dodicesima posizione. Ma non è certo con i risultati su F1 2019 della Codemasters che Bonito ha costruito la sua fama di campione del volante virtuale, visto che sono molte le competizioni vinte su piattaforme come rFactor, Assetto Corsa e iRacing, senza dimenticare il trionfo alla e-Race of Champions di Riad nel 2018. Insomma un acquisto con cui la Ferrari si assicura un talento per affiancare il campione “Tonzilla” e provare ad andare all’assalto anche del titolo a squadre. Resta parte del progetto anche l’apprezzatissimo Amos Laurito, che supporterà i piloti titolari nel ruolo di team analyst.

TERZO PILOTA Per il terzo pilota bisognerà invece aspettare il Draft in programma come al solito alla Gfinity Arena di Londra. E attenzione perché potrebbe anche arrivare un altro campioncino in erba come lo stesso Tonizza, “pescato” proprio in seguito all’evento londinese della passata stagione. “Siamo felici di annunciare – spiega il responsabile Ferrari Driver Academy, Marco Matassa – che David Tonizza ed Enzo Bonito saranno parte della nostra line-up per la stagione 2020 della F1 Esports Series. Sono convinto che entrambi saranno in grado di mettere in mostra tutto il loro potenziale e mi aspetto di vederli in condizione di combattere per il campionato piloti, portando così il nostro team a lottare per la conquista della classifica a squadre. Ci presentiamo ai blocchi di partenza competitivi e ben assortiti, David è il campione in carica mentre Enzo ha dimostrato negli anni di avere versatilità, riuscendo a emergere in competizioni di categorie diverse. Conosceremo il terzo componente al Draft, ma già adesso siamo pronti a vivere una stagione da protagonisti”.