Forza Motorsport: basta frustrazioni! Potenziare le auto sarà più facile

Da quando Forza Motorsport è stato lanciato lo scorso ottobre, il sistema per sbloccare i potenziamenti delle auto è stato fortemente criticato, perché lungo e laborioso. Noioso, alla lunga. Ora, lo sviluppatore Turn 10 sembra aver raccolto le critiche dei giocatori e in un post sul sito della community ha annunciato diverse modifiche previste nell'aggiornamento 6, che dovrebbero risolvere il problema.

Dettaglio della McLaren Senna in Forza Motorsport

COME FUNZIONERÀ DOPO L'UPDATE In particolare, le parti per potenziare le auto saranno accessibili per ogni modello fin dal suo primo livello, permettendo quindi di installare gli upgrade in qualsiasi ordine, così come era possibile fare nei precedenti capitoli di Forza Motorsport: senza dover raggiungere un determinato livello con quell'auto. Non solo, dopo l'update 6 si potranno acquistare i punti auto con i crediti. ''Stiamo testando un costo di 4.500 crediti per 500 punti auto e, sulla base del feedback che abbiamo raccolto, ci aspettiamo che questo fornisca un buon equilibrio'', scrive Turn 10, che cita alcuni esempi. La spesa per ottenere una Volkswagen Golf R 2021 full spec dal livello 1 sarebbe di 89.775 crediti, mentre ci vorrebbero 125.325 crediti per una BMW M4 Competition Coupé dello stesso anno.

VEDI ANCHE

Corvette C7.R in Forza Motorsport

NON TUTTO CAMBIERÀ L'aggiornamento 6, la cui uscita prevista sarà nel mese di marzo, non impedirà comunque di usare il vecchio sistema, cioè di guadagnarsi la componentistica facendo salire l'auto di livello. Il tempo di guida in pista necessario per far raggiungere a ciascun modello il livello 50 rimarrà tra 2 e 3 ore, stima Turn 10. Rimarrà anche il sistema di promozioni che consociamo, con uno sconto Showroom del 5% applicato alle auto acquistate dallo stesso produttore una volta che un'auto raggiunge il livello 50. Questo sconto fedeltà aumenterà al 25% se porti cinque auto dello stesso produttore al livello 50. Prima dell'update 6, già nel mese di febbraio, verrà rilasciato il quinto aggiornamento che introdurrà la pista del Nurburgring Nordschleife. Successivamente, altri fronti di sviluppo già annunciati riguarderanno il miglioramento dell'intelligenza artificiale degli avversari e il sistema di penalità dei regolamenti di gara.

Fonte: Forza.net

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/02/2024