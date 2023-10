Forza Motorsport: download aperti dal 10 ottobre con eccezione...

L'ultimo capitolo del franchise per Xbox e PC è pronto ad arrivare in Italia. Per i più appassionati download aperti dal 5 ottobre

Forza Motorsport, ultimo capitolo della fortunata saga di corse automobilistiche sviluppato da Turn 10 Studios è finalmente pronto a sbarcare sulla piattaforma Game Pass di Xbox per il download a un prezzo di 79,99 euro. La nuova edizione perde, come noto, la numerazione (si tratterebbe dell’ottavo capitolo del franchise) e punta a imporsi come vero e proprio reboot della serie Forza (qui il nostro approfondimento).

Forza Motorsport arriva il 10 ottobre

CONTO ALLA ROVESCIA Come anticipato, la data di uscita ufficiale su PC e Xbox Series X/S è fissata per il prossimo 10 ottobre 2023. A partire dalla mezzanotte, il gioco sarà disponibile per il download nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass, giocabile su computer Windows, console via Cloud su mobile o Smart TV. Per i più incalliti appassionati della serie è però possibile gustarsi il nuovissimo capitolo acquistando Forza Motorsport Premium Edition su Xbox Store. Questa esclusiva offerta da 99,99 euro include fino a 5 giorni di accesso anticipato al gioco completo (a partire dal 5 ottobre) e i DLC Pacchetto Auto Giorno di Gara, Pass Auto, Abbonamento VIP e Pacchetto Benvenuto.

DOVE SCARICARLO? Per scaricare Forza Motorsport da Xbox Series X/S basterà aprire Game Pass da Xbox Store e cliccare sul gioco in evidenza tra gli altri titoli disponibili. A questo punto sarà sufficiente cliccare su installa per lanciare il download e procedere con l'installazione del gioco. Il procedimento è pressocché identico per quanto riguarda invece PC Game Pass. Accedendo a Xbox Store da un qualsiasi browser e o tramite l'app Xbox Game Pass dello smartphone, potrete aggiungere direttamente il gioco ai download della vostra console.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/10/2023