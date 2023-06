Forza Motorsport, una data di uscita per il nuovo gioco di corse in arrivo su Xbox e PC

Cominciamo con le notizie importanti: Forza Motorsport, annunciato qualche mese fa, arriverà su PC e Xbox il prossimo 10 ottobre. Potranno giocarci tutti i possessori di Windows 10 e Windows 11 (tramite Microsoft Store e Steam), e di console Xbox Series S e Series X. Niente vecchia Xbox One, insomma. Per l’occasione, Turn 10 Studios e Microsoft, che sviluppano il gioco, hanno pubblicato un nuovo trailer registrato in 4K sulla versione PC.

Forza Motorsport arriva il 10 ottobre: una nuova immagine di gioco

AUTO DI COPERTINA Le auto che spiccheranno sulla cover del gioco saranno la Cadillac Racing V-Series.R del 2023 e la Chevrolet Corvette E-Ray, la prima Corvette 100% elettrica. A queste si affiancheranno, come avevamo già anticipato all’annuncio del gioco, le oltre 500 auto disponibili all’interno di Forza Motorsport, pronte a correre su venti tracciati sparsi in giro per il mondo: quindici di questi sono piste storiche della serie, ri-costruite nel gioco con dettagli e precisione ancora maggiori, cinque sono invece del tutto inedite per la serie. Ciascun tracciato avrà layout e configurazioni diverse, e potrà beneficiare del nuovo meteo dinamico, e delle condizioni dell’asfalto che variano a seconda dei cambi di temperatura e della “gommatura” della pista.

Forza Motorsport arriva il 10 ottobre: una nuova immagine di gioco

DA SOLO O IN COMPAGNIA Forza Motorsport avrà una nuova modalità Carriera chiamata Builders Cup (Coppa Costruttori), con avversari controllati da una ancor più raffinata intelligenza artificiale dei Drivatar (versioni digitali di giocatori veri) e la possibilità di divertirsi con oltre ottocento upgrade e miglioramenti per le performance delle proprie auto. In alternativa, la modalità multiplayer permetterà di fare gare veloci con amici e sconosciuti, ma anche di prendere parte a eventi online curati direttamente dagli sviluppatori, con strategie e regolamenti in gara che permettono lo svolgimento di corse in maniera pulita e divertente per tutti.

Forza Motorsport arriva il 10 ottobre: una nuova immagine di gioco

GIOCARE D’ANTICIPO Chi decide di prenotare la versione Premium Edition di Forza Motorsport potrà iniziare a giocare cinque giorni prima degli altri, già dal 5 ottobre 2023. Oltre a questo, il pacchetto premium mette a disposizione il Car Pass, per ricevere nuove auto tutte le settimane, il Race Day Car Pack, una raccolta di auto esclusive, la VIP Membership per accumulare crediti ed esperienza più rapidamente, e il Welcome Pack con livree e contenuti esclusivi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/06/2023