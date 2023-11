La hypercar Gordon Murray GMA T.50 scende in pista in Forza Motorsport

La GMA T.50 di Gordon Murray entra per la prima volta in un racing game: arriva in Forza Motorsport con l'aggiornamento "Update 2"

La linea ricorda la sua progenitrice e la gigantesca ventola posteriore, che la incolla al suolo come un aspirapolvere, la rende inconfondibile: parlo della GMA T.50, creata da quello stesso Gordon Murray che fece l'iconica McLaren F1. Ora l'esclusivissima ed esotica erede della prima vera hypercar debutta per la prima volta in un videogame, grazie all'aggiornamento ''Update 2'' di Forza Motorsport. Guardate il video qui sotto, tratto dal canale YouTube di AZRZ Gaming, per farvi un'idea del gameplay. Anche se, permettetemelo, una vettura del calibro della T.50 meriterebbe un pilota più esperto.

L'AUTO NEL MONDO REALE Per chi fosse appena rientrato da un viaggio all'altro capo dell'Universo, la Gordon Murray Automotive T.50 è una sportiva per puristi della guida, che nonostante prestazioni monstre e l'innovazione dell'aerodinamica attiva, offre un cambio manuale e punta su un rapporto peso-potenza incredibilmente buono, con l'aiuto di un motore V12 aspirato dalla reattività esplosiva, capace di raggiungere 12.000 giri. Risultato, 650 CV per 986 kg sulla bilancia.

Gordon Murray GMA T.50 in Forza Motorsport Update 2, 3/4 anteriore alla partenza di Yas Marina

LE ALTRE NOVITÀ Oltre all'introduzione della T.50, l'Update 2 di Forza Motorsport aggiunge al racing game altre 11 auto e modifiche al circuito di Yas Marina, che lo rendono più fedele al tracciato reale, dove si è corso il Gran Premio di Abu Dhabi; in più l'aggiornamento corregge oltre 200 bug e include modifiche al gameplay, nel tentativo di placare le critiche del pubblico che al titolo di Turn 10 Studios ha riservato un'accoglienza non sempre benevola. Di seguito tutti i nuovi modelli che potrete mettervi in garage, con le date in cui potrete trovarle scontate del 30% all'interno dello Showroom virtuale.

Lotus Type 40 #1 Team Lotus 1965 – 16 novembre

McLaren 720S GT3 #03 2019 – 23 novembre

Mercedes-AMG GT3 2018 – 30 novembre

Peugeot 308 TCR #7 DG Sport Competition – 7 dicembre

Aston Martin V12 Vantage S 2013 – 16-23 novembre

Lamborghini Aventador Superveloce 2016 – 23-30 novembre

Mazda MX-5 Cup 2017 – 23-30 novembre

Bugatti Veyron Super Sport 2011 – 30 novembre-7 dicembre

Saleen S7 LM 2017 – 7-14 dicembre

Spania GTA Spano 2016 – 7-14 dicembre

MG MG6 XPower #20 2020- 7-14 dicembre

Gordon Murray Automotive T.50 2022 – 7-14 dicembre

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/11/2023