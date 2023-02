Gordon Murray T.50: danza sulla neve per l'ultima messa a punto (video)

LA SUPERCAR SFIDA LA NEVE E IL CHIACCIO La GMA T.50 è la supercar con motore V12 aspirato che l’ex progettista di F1 Gordon Murray sta costruendo. Una visione di come il geniale sudafricano intende il motorsport “street-legal”, cioè con auto omologate, motori endotermici e pochi filtri tra volante, sedile, pedali e pilota, per celebrare la filosofia delle vecchie monoposto che lui ha saputo realizzare e portare alla vittoria. Ebbene, la supersportiva che porta il suo nome è nel pieno della fase di collaudi invernali e la Gordon Murray Automotive ha messo alla prova la T.50 in Svezia per vedere come la supercar gestisce le rigide temperature polari e la neve. Il video ci fa vedere le condizioni ambientali dei test in un panorama altamente scenografico, ma nella seconda parte si parla nuovamente degli aspetti tecnici dell’auto. Vediamolo insieme.

TANTI TRAVERSI UTILI ALLO SVILUPPO Anche se può sembrare una grandissima iniezione di adrenalina, il capo collaudatore Gareth Howell spiega che i test invernali estremi sono essenziali per perfezionare la T.50. È improbabile che i futuri proprietari scelgano di affrontare strade ghiacciate e innevate come quelle viste nelle immagini ma, come spiega Howell, la casa automobilistica deve garantire che i clienti possano “scegliere di portare la T.50 da un estremo all'altro”. È anche un ottimo modo per valutare i vari sistemi di sicurezza della supercar, con temperature che raggiungono i -25° C, anche se si potrebbe pensare che una fragile supercar si adatti poco al clima rigido. Secondo Howell, la T.50 non ha perso un colpo, comportandosi benissimo. Lavorando a stretto contatto con Continental, il team è stato in grado di mettere a punto il sistema di controllo elettronico della stabilità. “Abbiamo lavorato su alcuni sistemi di assistenza davvero efficaci, la modalità ESP completa e una dal profilo più sportivo, che offre ancora molto margine di sicurezza, ma permette di giocare un po' di più con la macchina”. Ma il capo collaudatore di GMA spiega che il team ha collaudato la T.50 sulla neve per vedere come se la cava senza ESP.

Gordon Murray T.50: i test sulla neve per mettere a punto l'ESPDOCILE ANCHE SENZA DISPOSITIVI ELETTRONICI Come ci si aspetterebbe da un capolavoro di ingegneria creato da una delle più autorevoli menti automobilistiche del nostro tempo, la supercar è piuttosto facile da controllare. “Stavamo facendo un test sulla lunga distanza e avevamo molta fiducia nel sistema antisbandata. Non si sono verificati guasti, anche in quelle condizioni, il che è fantastico. Quella era la nostra prima volta in quelle condizioni”. Con un V12 aspirato da 3,9 litri capace di raggiungere la strabiliante soglia dei 12.100 giri/min, la GMA T.50 eroga fino a 650 CV ed è in grado di raggiungere i 100 orari in meno di tre secondi. Il motore è un'opera d'arte e suona in un modo così piacevole che potrebbe far venire le lacrime agli occhi di qualsiasi appassionato. Ma non illudetevi, tutte le T.50 sono state già assegnate ai futuri (e facoltosi) clienti. Sarà per la prossima volta…

01/02/2023