Gordon Murray Automotive: il 27 gennaio sarà svelata la nuova T.33

La nuova supercar di Gordon Murray si chiamerà T.33 e sarà svelata il prossimo 27 gennaio. La conferma arriva direttamente dalla Gordon Murray Automotive (GMA), società fondata dal celebre progettista sudafricano. L’auto verrà costruita nella sede principale dell'azienda a Windlesham nel Surrey, una contea dell'Inghilterra sud-orientale.

Gordon Murray con la T.50

VEDI ANCHE

TIRATURA LIMITATA La T.33 - conosciuta anche con il nome di Project Two - dovrebbe mantenere il V12 aspirato sviluppato da Cosworth per la T.50 (qui il video sul circuito di Top Gear), perdendo però la configurazione a tre posti e la complessa ventola posteriore per l'effetto suolo. L’auto sarà realizzata in un numero ridottissimo di esemplari: le voci parlano di non più di 100 unità. Gordon Murray Automotive definisce la T.33 ''la supercar GT più bella del mondo''. Il complesso tecnologico di GMA nel Surrey, ribattezzato Highams Park, sarà il luogo dove si svolgerà gran parte del lavoro di sviluppo.

Alcune delle creazioni più celebri di Gordon Murray

L'ULTIMA ASPIRATA? Intervistato dal magazine britannico AutoExpress, Murray ha dichiarato che la T.33 sarà probabilmente l'ultima vettura di GMA con motore termico aspirato non elettrificato. ''Il powertrain è parte vitale di Project Two. (T.33) Nasce su una piattaforma nuova di zecca, su cui stiamo investendo moltissimo. T.50 era equipaggiata con monoscocca particolare per via della ventola e della posizione di guida centrale, sarebbe stato molto difficile riadattarla a una due posti come T.33''. Murray non ha dato informazioni aggiuntive su T.33, tuttavia ha confermato che sarà più “economica” di T.50, il cui prezzo parte da 2,36 milioni di sterline (circa 2.825.000 euro).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/01/2022