Gordon Murray Automotive: entra finalmente in produzione la T.50

La Gordon Murray Automotive T.50 - erede spirituale della mitica McLaren F1 del 1992 (qui l'approfondimento) - è entrata definitivamente in produzione. La nuova sportiva, che lo stesso Murray definisce ''la quint’essenza dalla supercar, leggera e focalizzata interamente sul guidatore'', è la cinquantesima vettura progettata da Murray nella sua carriera lunga più di mezzo secolo.

GMA T.50: il frontale

TOCCO ARTIGIANALE La T.50 è spinta da un V12 Cosworth da 4,0 litri aspirato da oltre 660 CV costruito interamente dalla Gordon Murray Automotive (GMA). Il cambio manuale a sei marce montato trasversalmente, è fornito da Xtrac ed è progettato con una nuova tecnica di fusione che lo rende più leggero di circa 10 kg rispetto a quello di McLaren F1. In totale, lo stabilimento produttivo di Dunsfold, sfornerà solo 100 esemplari della super sportiva, il cui costo unitario sarà all’incirca 2,8 milioni di sterline (oltre 3 milioni di euro al cambio attuale). A questi si aggiungeranno altre 25 limited edition sviluppate appositamente per la pista e dedicate a Niki Lauda (qui il nostro approfondimento).

Il motore V12 Cosworth della GMA T.50

VEDI ANCHE

PURO PIACERE DI GUIDA ''Progettare e ingegnerizzare la T.50 è stata un’esperienza davvero incredibile se si pensa che gran parte del lavoro di sviluppo è stato completato durante il lockdown. Assistere con i propri occhi al capolavoro ingegneristico che porta all’inizio dell'assemblaggio dell’auto a meno di due anni e mezzo dalla presentazione ufficiale dell’auto è qualcosa di davvero magico'', ha commentato Murray. ''T.50 si focalizza interamente sull’esperienza di guida […] La T.50 migliora la McLaren F1 sotto ogni singolo aspetto. Inoltre, le mappature del motore selezionabili direttamente dal pilota assicurano una risposta del propulsore adatta a ogni situazione'', ha aggiunto il progettista sudafricano.

La ventola per l'estrazione dell'aria dal sottoscocca di GMA T.50

NESSUN RECORD, SOLO EMOZIONI! La sua leggerezza (pesa solo 890 kg) e il potenziale del nuovo V12 Cosworth regalano alla T.50 un rapporto peso/potenza che la maggior parte delle supercar convenzionali potrebbe eguagliare solo con potenze nell’ordine dei 900 CV. Nonostante le cifre sbalorditive dell’auto, l’obiettivo di Gordon Murray non è quello di battere alcun tipo di record: ''Non ho assolutamente alcun interesse in questo […] Il nostro obiettivo è offrire l'esperienza di guida più gratificante di sempre. Ma state tranquilli, l’auto sarà dannatamente veloce'', commenta il 76enne di Durban.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/03/2023