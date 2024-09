Gran Turismo 7 tra i primi a sfruttare tutta la potenza della PS5 Pro

Mark Cerny, capo del progetto PS5, ha presentato in settimana la nuova PS5 Pro (qui sotto il video), che in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre 2024 a un centesimo meno di 800 euro. Uno dei titoli più caldi per sfruttare appieno le potenzialità della console sarà una nuova versione di Gran Turismo 7 che guadagna una grafica più dettagliata e fluida, con la funzione raytracing attiva durante il gameplay a 60 fps.

IL TOP DELLA GRAFICA IN MOVIMENTO Un piccolo assaggio di come apparirà GT7 sulla nuova console l'abbiamo proprio dal video di presentazione qui sopra: pochi fotogrammi per notare riflessi più accurati sulle carrozzerie delle auto e una fluidità impeccabile: è qui che si vedono i 60 frame per secondo e la potenza della nuova console. Già, perché attualmente GT7 su PS5 standard non offre una modalità grafica in cui il raytracing è attivo durante il gameplay. Tuttavia, è visibile nei replay, in alcuni menu e nella modalità Foto, quando insomma i processori dell'attuale PS5 sono meno carichi di lavoro.

OPPURE IN 8K In questo senso la nuova edizione di Gran Turismo 7 ottimizzata per la PS5 Pro recupera lo svantaggio e anzi supera Forza Motorsport su Xbox Series X, che consente riflessi raytraced durante la guida a 60 fps, anche se la qualità di quei riflessi non è così alta e la risoluzione deve essere ridotta per compensare. Sebbene Sony ancora non lo dica, pare che GT7 su PS5 Pro offrirà anche l’opzione di una modalità di visualizzazione in 8K (senza raytracing), per la gioia di chi ha una TV compatibile che, ad oggi, è sottoutilizzata per mancanza di contenuti ad hoc.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/09/2024