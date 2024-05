NeoSprint, cosa aspettarsi dal nuovo videogame di corse

Atari e lo sviluppatore Headless Chicken hanno confermato per lunedì 27 giugno 2024 la data di uscita di NeoSprint, un titolo rétro che ripropone le corse automobilistiche in prospettiva isometrica e promette un gran divertimento in gruppo, visto che permette la partecipazione in contemporanea di otto giocatori: si gareggia in gruppo, gli uni contro gli altri, in una sorta di Demolition Derby. E se mancano avversari in carne e ossa, le auto le guida l'I.A. Qui sotto il video trailer che mostra il gameplay.

COMPATIBILITÀ Come si vede, in NeoSprint non c'è nulla di simulativo: non siamo di fronte a un racing game in piena regola, ma a un arcade che strizza l'occhio ai nostalgici delle sale giochi anni Ottanta. L'azione è frenetica e a garantire longevità è l'editor dei circuiti con cui la pista ve la fate voi: assecondando anche le vostre idee più pazze. Salti vertiginosi? No problem! Rampe chilometriche? Presenti! E non manca la possibilità di scegliere tra quattro possibili ambientazioni: foresta, deserto, inverno e città. NeoSprint sarà rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Atari VCS a 24,99 dollari (circa 23 euro).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2024