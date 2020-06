DAL REALE AL VIRTUALE Il campionato online della Formula E si è concluso nel weekend incoronando i suoi campioni: Stoffel Vandoorne ha trionfato nella classifica riservata ai piloti reali, mentre Kevin Siggy si è imposto tra i simdriver. Un’esperienza sicuramente divertente e utile a tenere alta l’attenzione sulla categoria elettrica anche in lockdown, e che ha visto gli uomini di Ds Techeetah protagonisti in chiaroscuro.

DISASTRO JEV Partiamo proprio da Jean-Eric Vergne, bicampione in carica della categoria. Il francese che, a inizio pandemia, si era fatto promotore di una delle prime iniziative simracing, non ha brillato chiudendo il trofeo online a quota zero punti: sei i ritiri in otto appuntamenti per Jev, che è spesso stato anche protagonista di sfortunati incidenti con i colleghi di centro gruppo.

DA COSTA IN TOP-10 Un po’ meglio è andata ad Antonio Felix Da Costa, che ha tenuto alta la bandiera del team franco-cinese raccogliendo 30 punti in classifica e chiudendo il Race At Home Challenge con una discreta nona posizione finale. Il portoghese ha raccolto due ritiri e altri due piazzamenti fuori dalla zona punti ma, da esperto appassionato di gare virtuali, è anche riuscito a collezionare un quarto e un quinto posto rispettivamente nel sesto e quarto round.

ASPETTANDO IL VIA Il team Ds Techeetah ha dunque chiuso il primo campionato virtuale della Formula E con una non esaltante nona posizione, con i simdriver Kush Maini e Nuno Pinto rispettivamente al settimo e diciottesimo posto finale nella classifica riservata ai piloti virtuali. Niente a che vedere con le prestazioni in… carne e ossa, con la scuderia campione in carica al comando tra i costruttori e nettamente protagonista anche tra i piloti, con il primo posto di Da Costa e l’ottavo (in rimonta dopo un inizio di stagione complicato) di Vergne. Secondo le ultime indiscrezioni la ripartenza potrebbe esserci già in luglio con un calendario compresso di quattro o sei gare da disputarsi sui vari layout disponibili sui tracciati di Valencia e Berlino.