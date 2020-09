IL TORNEO Si è concluso oggi, dopo quattro avvincenti appuntamenti, il torneo eSport “Bmw Sim Media Challenge” che ha visto le principali testate giornalistiche del settore automotive scontrarsi al simulatore al volante delle Bmw M6 GT3 messe a disposizione dalla piattaforma Assetto Corsa Competizione. Ad avere la meglio è stata Gazzetta Squadra Corse, che con tre vittorie nei primi tre appuntamenti firmate dal simdriver Corrado Ciriello, si è portata a casa il titolo con una tappa di anticipo. In pista c’eravamo però anche noi di MotorBox e certo non abbiamo fatto una brutta figura…

SUL PODIO Grazie al quarto posto portato a casa oggi nella tappa del Nurburgring dal nostro Luca Manacorda, la Scuderia MotorBox ha infatti chiuso il torneo sul terzo gradino del podio alle spalle di Gazzetta e Autosprint Sim Team. Un risultato non certo scontato a inizio torneo, vista l’agguerrita concorrenza e la partecipazione di alcuni piloti ben noti nel mondo delle corse reali e dell’eSport. Luca è stato bravo nel contenere i danni nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la gara, assicurandosi di tagliare il traguardo per difendere il bottino di punti di vantaggio sul quarto posto. Il merito va poi ovviamente condiviso con Alessandro Puoti, che nelle due gare corse a Silverstone e Misano ha portato la nostra Bmw M6 blu-arancio al terzo e secondo posto di tappa.

ASSETTO CORSA COMPETIZIONE Come sempre accade nel democratico mondo delle simulazioni di guida, ovviamente tutti possono mettersi nei nostri panni e accedere a gare online con livelli di competizione più o meno elevati. In Assetto Corsa Competizione è possibile infatti simulare l’intera stagione GT3 con le licenze ufficiali del campionato Blancpain Sprint ed Endurance (dal 2020 la serie è rinominata GT World Challenge) e dell’Intercontinental GT, dove tra le protagoniste figura ovviamente la Bmw M6 con cui si è corso il Sim Media Challenge. Nel pacchetto DLC GT4 Pack figura anche la nuova Bmw M4.