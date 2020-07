CAMPIONATO AL VIA È in programma oggi, venerdì 3 luglio, il primo appuntamento della prima edizione del BMW Sim Media Challenge, campionato monomarca in simulazione che prevede quattro gare nelle quali si sfideranno alcune testate giornalistiche del settore automotive o di tecnologia digitale. Teatro del debutto sarà il circuito di Monza, a cui seguiranno quelli di Silverstone, Misano e Nurburgring.

OSPITI ILLUSTRI Il campionato si svolge sul celebre Assetto Corsa Competizione e prevede l'uso esclusivo della BMW M6 GT3. I piloti rappresentativi di ogni testata possono essere liberamente scelti, anche al di fuori della redazione. Anche noi di MotorBox.com saremo impegnati in questa competizione, con il sottoscritto Luca Manacorda che avrà l'onore e l'onere del debutto, per poi cedere il sedile a Salvo Sardina. Oltre ai 10 partecipanti fissi, ogni appuntamento avrà due ospiti che gareggeranno fuori classifica. Per la gara di Monza saranno Stefano Comandini, pilota di BMW Team Italia, e lo youtuber Alberto Fontana, conosciuto come Naska.

IN DIRETTA SU TWITCH La gara, che scatterà ufficialmente alle 12:00 con l'avvio della sessione di qualifica, verrà trasmessa in diretta video sul nuovo canale BMW sul social Twitch, al seguente indirizzo: https://www.twitch.tv/bmwitalia