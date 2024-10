Da Moza Racing il volante della Lamborghini Essenza SCV12 per i simulatori di guida

Se non sei riuscito ad accaparrarti una delle 40 Lamborghini Essenza SCV12 (leggi qui se vuoi saperne di più), e per i giochi di guida non badi a spese, la cinese Moza Racing (Moza senza la ''n'') lancia su licenza il Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel. La partnership tra Moza Racing e Automobili Lamborghini Squadra Corse per realizzare la replica del volante della nota hypercar fa seguito alla collaborazione tra i due brand, siglata lo scorso aprile, che vede il produttore di periferiche per il gaming orgoglioso sponsor dell'Automobili Lamborghini The Real Race Super Trofeo Esports.

Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel by Moza Racing, 3/4

CHE COS'HA DI SPECIALE Sviluppato da modelli CAD ufficiali, il volante realizzato per i racing game spicca naturalmente per il design, ma anche per i materiali con cui è realizzato. La finitura è in fibra di carbonio; il telaio e le leve del cambio sono in lega di alluminio macchinato dal pieno; le impugnature sono rivestite in ''materiale pregiato made in Italy'' (che somiglia all'Alcantara). Al centro, un display touch da 4,3 pollici; luci di cambiata con LED ad alta luminosità; pulsanti e manopole per 72 comandi programmabili tramite il software Moza Pit House, che permette di personalizzare anche le funzioni del display, nonché colore e luminosità dei LED.

Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel by Moza Racing, vista dal basso

QUANTO COSTA Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel è già in vendita sul sito mozaracing.com, ma come tutto ciò che porta il nome Lamborghini è un prodotto esclusivo: in Europa il prezzo è di 1.399 euro a cui bisogna sommare almeno il prezzo di una base e di una pedaliera, che alzano il conto finale di svariate centinaio di euro. C'è di buono che il nuovo volante ha un sistema di sgancio rapido simile a quello delle auto da corsa, che lo rende compatibile con tutte le basi Moza e anche con quelle dei principali competitor mediante un kit adattatore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/10/2024