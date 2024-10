Volante Thrustmaster T598, nulla sarà più come prima per giochi di corse

Il volante Thrustmaster T598 Direct Drive adotta una tecnologia avanzata per alzare ancora l'asticella nei racing game

Il nuovo volante da sim-racing Direct Drive T598 di Thrustmaster adotta la stessa tecnologia presente in molti veicoli elettrici o ibridi ad alte prestazioni (vedi McLaren Artura) e promette performance mai viste prima. Si basa sul motore Axial Flux che garantisce un movimento fluido del volante, privo di cogging, per un Force Feedback ad alta fedeltà.

Thrustmaster T598 Direct Drive - Sistema Volante

PER PS4, PS5 E PC Compatibile sia con PlayStation sia con Windows, il nuovo volante è caratterizzato da una coppia costante da 5 Nm ed è capace, grazie alla tecnologia Harmony, di generare vibrazioni ad alta frequenza per poter permettere a chi gioca di percepire tutta la ''fisica del gioco'', fin nei più piccoli dettagli: ''le bande sonore e lo stridio degli pneumatici non sono mai stati così sensazionali'', assicura Thrustmaster.

VEDI ANCHE

VOLANTE SPORTIVO Il sistema prevede un design sportivo da 30 cm di diametro (e 811 g di peso), dotato di impugnatureergonomiche in gomma con leve del cambio mag-shift. Inoltre, attraverso il selettore multifunzione è possibile selezionare 12 azioni di gioco aggiuntive così da avere tutte le funzioni sotto mano. Mentre il Race Dash permette di visualizzare oltre 10 tipologie di informazioni di gara, come la velocità, il miglior tempo, la posizione o le bandiere di gara.

Thrustmaster T598 Direct Drive - Motore

PEDALIERA ABBINATA In abbinamento c'è la Raceline Pedals LTE, caratterizzata da 2 pedali con sensori H.E.A.R.T. regolabili nella durezza (all'occorrenza è disponibile anche un terzo pedale aggiuntivo venduto separatamente) e da cuscinetti antiscivolo. Il Thrustmaster T598 Direct Drive costa 499 euro e può essere personalizzato a piacimento dell'acquirente.

Pubblicato da Francesco Irace, 19/10/2024