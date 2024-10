Il racing game Assetto Corsa guadagna la mappa open-world del Portogallo (ma non è gratis)

Buone notizie per tutti gli appassionati di corse e videogiochi. Grazie al lavoro di un team di modding, Assetto Corsa – uno dei titoli sim racing più famosi e apprezzati – sta diventando open-world, con una mappa free-roaming sul Portogallo (chiamata Portugal Openworld Project) caratterizzata da un'enorme varietà di ambienti di guida e dalla modalità multiplayer online.

UNA CHICCA PER GLI APPASSIONATI Con oltre 136 chilometri di strada, viene già considerata in rete una delle mappe open-world più grandi mai realizzate per un gioco di simulazione. Percorre tutto il territorio interessato, dalle strade urbane portoghesi ai passi di montagna, passando per strade sterrate perfette per il rally. Gli sviluppatori fanno inoltre sapere che la mod include il traffico con gli altri veicoli gestiti dal computer e che stanno lavorando a nuove modalità di gioco: la prima è la modalità ''Corriere Espresso'' per viaggi rapidi da punto a punto in cui il giocatore deve evitare gli avversari; la seconda è chiamata ''Traffic Rush'' e assegna punti a chi affronta il traffico evitando collisioni. E non finisce qui, perché gli sviluppatori assicurano che in futuro ci saranno nuove funzionalità.

A PAGAMENTO Da quanto si apprende in rete, gli sviluppatori del Portugal Openworld Project richiederebbero per l'accesso un contributo di 15 dollari, che per molti versi potrebbe rappresentare denaro ben speso per gli affezionati di Assetto Corsa. Tuttavia, non sembrerebbe incluso l'accesso permanente alla modalità multigiocatore online: per quello sembra necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere ai server. Parliamo al condizionale perché per il progetto Portugal Openworld Project è ancora in via di pubblicazione su Kickstarter: la raccolta fondi inizia a novembre e la beta si renderà disponibile a dicembre 2024, mentre lo sviluppo della versione base dovrebbe concludersi nell'autunno del 2025. Ma già la Authentic Simulation LLC che ha lanciato la campagna di fundraising fa sapere che ci sono in previsione ulteriori sviluppi.

Pubblicato da Francesco Irace, 12/10/2024