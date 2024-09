Lambo Temerario, appena nata è già anche un videogame. Il trailer

Mai come ora, il mondo fisico e la dimensione digitale si avvicinano sino a toccarsi. O a fondersi tra loro, come accade alla nuova supersportiva Lamborghini. A poche settimane dal debutto sull'asfalto vero, Lamborghini Temerario è già protagonista anche sull'asfalto virtuale di Asphalt Legends Unite, videogioco sviluppato e prodotto da Gameloft. Al secondo modello ibrido plug-in del Toro, o nell'idioma di Sant'Agata, HPEV (High Performance Electrified Vehicle), Asphalt Legends Unite dedica ''Lamborghini Temerario Esports Challenge''. Suona ganzo, vero? Ecco il video trailer.

ASFALTO BOLLENTE Lamborghini Temerario Esports Challenge è una competizione internazionale i cui partecipanti, dopo aver completato la prima gara, potranno essere tra i primi a mettersi al volante digitale del nuovo modello del Toro. I piloti si contenderanno dunque il titolo di campione in Asphalt Legends Unite, gioco ben conosciuto per le sue capacità multipiattaforma, una direzione artistica all’avanguardia e un'esperienza di gioco altamente immersiva, disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Store, Steam, App Store, Google Play, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

POWERED BY BRIDGESTONE In ALU, i piloti avranno soprattutto l'opportunità di sperimentare la consolidata collaborazione tra Lamborghini e il suo partner tecnico ufficiale, Bridgestone. Come nella realtà, la nuova Lamborghini Temerario virtuale è proprio equipaggiata con pneumatici Bridgestone ad alte prestazioni. La Temerario del Challenge è decorata proprio con un’esclusiva livrea Bridgestone che celebra la partnership. Un altro video per farsi un'idea.

IL REGOLAMENTO La Lamborghini Temerario Esports Challenge prevede due turni di qualificazione aperti a tutti i giocatori, accessibili su tutte le piattaforme compatibili con Asphalt Legends Unite, nelle seguenti date:

Qualificazione N.1: 26 settembre - 2 ottobre 2024

Qualificazione N.2: 3 ottobre - 9 ottobre 2024

Al termine di ogni turno di qualificazione, i quattro concorrenti registrati più veloci potranno accedere alle finali, che si terranno a novembre 2024 sul circuito di Jerez in Spagna. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal risultato in classifica, riceveranno un'esclusiva decalcomania Bridgestone per Lamborghini Temerario. Ladies and Gentlemen, Start Your Lambo Engines.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2024