Bimbo di 5 anni guida una Lamborghini a 312 km/h: il video del record

Ha 5 anni, è alto un metro e un tappo, non arriva ai pedali e guida con un casco più grande di lui: imbragato in un seggiolino Isofix come quelli in cui i suoi coetanei fanno di solito i molesti passeggeri posteriori. Ma Zayn Sofuoglu non è un bambino come gli altri. Figlio dell'ex pilota motociclistico Kenan Sofuoglu - ora membro del Parlamento turco - Zayn già in altre occasioni l'abbiamo visto cimentarsi tutto da solo al volante di auto da sogno. Come quella volta che a 3 anni si è messo a fare le sgumme con la Ferrari SF90 di papà. Questa volta è toccato a una Lamborghini Revuelto venire spremuta dal pilota in erba, che al volante raggiunge i 312 km/h in quello che se non è un record poco ci manca. Qui sotto il video dal canale Instagram di Zayn, gestito dai suoi genitori.

PREDESTINATO Concentratissimo, misurato, consapevole, Zayn mostra alla guida un atteggiamento più maturo della maggior parte degli automobilisti normali. E di certo con la guida di auto e moto ha un'esperienza superiore all'automobilista medio, visto quante ne ha guidate. Tanto da guadagnarsi una competenza notevole persino nel drifting: non c'è da stupirsi se nel video qui sopra appare perfettamente padrone della situazione. Se il buongiorno si vede dal mattino, sta sbocciando un pilota che metterà tutti in riga, quando diventerà grande. Magari anche prima.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2024