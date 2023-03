A 3 anni guida la Ferrari SF90 Stradale: il video di cui tutti parlano

L'ex campione del Mondo di motociclismo classe 600 Supersport Kenan Sofuoglu, ora membro del Parlamento turco, non vede l'ora di mettere a frutto il talento del suo erede naturale. Parliamo di suo figlio Zayn, 3 anni, e per prepararlo al meglio gli fa già guidare di tutto: dalla Honda GL Gold Wing 1800 alla Ferari SF90 Stradale. Proprio il filmato di quest'ultima performance ha fatto il giro del Web, conquistando persino i quotidiani, e raccogliendo migliaia di commenti. Dalla pagina Instagram di Zayn Sofuoglu, ecco il video di cui tutti parlano in questi giorni.

FIGLIO D'ARTE Come si vede, Zayn ha bisogno di un seggiolino e di una pedaliera apposta per comandare acceleratore e freno, ma tutto appare ampiamente alla sua portata. Anche perché il piccolo ha già un'esperienza invidiabile, visto che sulla sua pagina Instagram abbondano i video che lo vedono guidare di tutto: dai kart sulla neve alle moto, fino ai quad che il piccolo mette senza difficoltà su due ruote. Ovviamente ci sono anche automobili talmente grandi che ci si chiede come faccia a vedere oltre il volante. Sicuramente una certa predisposizione c'è e pure i mezzi economici per coltivarla. Il futuro erede di Marquez e Valentino Rossi?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/03/2023