Video: la nuova Lamborghini Temerario spiegata da chi l'ha fatta

Automobili Lamborghini ha presentato ufficialmente la nuova Temerario, supercar ibrida che raccoglie il testimone della Huracan. Teatro della premiére l'evento The Quail, A Motorsports Gathering, momento clou dell'annuale Monterey Car Week in California. Nel riquadro qui sopra puoi guardare il video in cui Stephan Winkelmann, boss di Lamborghini, introduce il nuovo modello. Di seguito tutti i dettagli spiegati da chi l'ha costruita, a partire da Paolo Racchetti che, nel video qui sotto, evidenzia le novità rispetto alla Huracan.

“Ogni nuova Lamborghini deve superare le precedenti in termini di prestazioni.”, dice Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. ''Con Temerario, la tecnologia ibrida plug-in definisce un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida. Temerario è la prima e unica supersportiva di serie a montare un motore che è in grado di raggiungere i 10.000 giri/min: una qualità normalmente riservata solo alle auto da corsa'' e tanto più spettacolare se pensiamo che il motore della Temerario è bi-turbo. Ed ecco che, per mantenere le promesse, Lamborghini Temerario mette sul piatto un V8 biturbo a benzina da 4,0 litri con due turbo di grandi dimensioni montati tra le bancate e albero motore piatto (qui un approfondimento su questa particolare soluzione tecnica). Da solo basta per fornire 800 CV di potenza, ma qui è affiancato da tre motori elettrici del tipo a flusso assiale - che dunque privilegiano l'erogazione istantanea della coppia - a dare una potenza ''di sistema'', come si dice in gergo, di ben 920 CV e 730 Nm, che le permettono di bruciare lo 0-100 km/h in 2,7 secondi e di raggiungere i 343 km/h di velocità.

Lamborghini Temerario, il motore è un V8 biturbo elettrificato

LA CICLISTICA Al tutto contribuisce la trazione integrale elettrica con funzione torque vectoring, data dai due motori elettrici montati all'anteriore, che si combinano con il terzo annegato nel cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti, che è montato in posizione trasversale. Il powertrain plug-in hybrid ha la batteria nel tunnel centrale, lasciato libero dalla mancanza dell'albero di trasmissione e dei rinvii di un cambio manuale (che qui non c'è): capacità e autonomia non sono per ora dichiarate. Tra le modalità di guida, la Drift mutuata dalla Huracan Sterrato assiste il pilota nelle manovre di drifting a bassa velocità, esaltando il divertimento alla guida. Lo chassis è uno spaceframe in alluminio, con sospensioni indipendenti a doppi triangoli con ammortizzatori a controllo elettronico. I freni sono carboceramici, con pinze a 10 pistoncini all'anteriore e 4 pistoncini al posteriore. Le ruote? Enormi: 20 pollici davanti e addirittura 21 pollici dietro, con cerchi in alluminio fuso o forgiato, e per la prima volta cerchi in fibra di carbonio offerti in opzione. Qui sotto il video in cui Rouven Mohr parla dela tecnica: clicca sul rettangolino bianco in basso a destra e poi sull'ingranaggio per attivare i sottotitoli in italiano.

Compatta ma più pratica e vivibile rispetto alla Huracan, la nuova Lamborghini Temerario nasce su un inedito telaio spaceframe in alluminio per offrire più spazio agli occupanti, tanto da poter imbarcare due trolley nel vano frontale e altri due dietro ai sedili, così da affrontare viaggi e vacanze senza le restrizioni tipiche di una supercar. Il design è più morbido e meno aggressivo rispetto a Huracan, ma ora ancora più riconoscibile per via del tema dell'esagono, che spicca più di prima nella firma luminosa, così da rendere la nuova Lamborghini ancora più facile da distinguere. Altro elemento inedito è la presa d'aria laterale sulla fiancata, impreziosita dal taglio orizzontale, e dalla finitura in carbonio che incornicia la presa d'aria ricavata nel secondo montante. Il tema dell'esagono, già ben presente nelle auto di Sant'Agata, è qui ripreso dalle luci posteriori e dall'unico scarico centrale che fuoriesce tra di esse in posizione molto rialzata.

Lamborghini Temerario Alleggerita, l'estrattore ispirato alla MotoGP

ISPIRATA ALLE MOTOGP Sotto di esso, immancabile, troviamo l'ampio estrattore-diffusore con funzione aerodinamica, il cui design lascia scoperta la parte bassa delle gomme e che sarebbe ispirato al design delle MotoGP, spiega Mitja Borkert, responsabile dello stile (clicca sul rettangolino bianco in basso a destra nel video qui sotto se vuoi i sottotitoli in italiano). All'interno continuano i riferimenti alla forma esagonale: anche nelle grafiche dei menu del pannello di comando touch tra i sedili, mentre i comandi fisici si rifanno in gran parte al mondo aeronautico. Nuova l'interfaccia utente, che nonostante la possibilità di cambiare l'aspetto del quadro strumenti mantiene di proposito il contagiri e le indicazioni di marcia e velocità sempre nella stessa posizione per evitare confusione. La connettività è allo stato dell'arte mentre tra le novità c'è la possibilità di avere un impianto audio Sonus Faber per portare a bordo della Temerario un'esperienza acustica superiore a quella delle Lamborghini precedenti.

Gli ordini per la Lamborghini Temerario si aprono a settembre 2024, con le prime consegne previste per il 2025. Quanto al prezzo, si parte da circa 300.000 euro per il modello standard, prima di attingere al ricco menu degli accessori. Qui spicca il pacchetto Temerario Alleggerita che grazie a cerchi in fibra di carbonio e allo scarico completamente in titanio permette di tagliare il peso di oltre 25 kg. Profili aerodinamici in carbonio aumentano poi il carico aerodinamico del 67% rispetto alla Temerario standard (+103% rispetto a Huracan EVO). Le personalizzazioni per la Temerario sono le più ampie mai viste su una Lamborghini. Per avere un'idea di cosa stiamo parlando, scarica da Roblox il Laboratorio Lamborghini: nel videogame trovi ''l'esperienza ufficiale di progettazione e di guida'', che ti permette non solo di personalizzare la tua Temerario - scegliendo colori e optional dallo studio Ad Personam di Lamborghini - ma anche di guidarla in un mondo virtuale per affrontare in pista amici e sfidanti da tutto il mondo, in un videogame studiato apposta. “Con Temerario abbiamo superato le nostre aspettative su ciò che si può ottenere con una vettura sportiva a motore centrale in termini di prestazioni e design,” ha dichiarato Winkelmann. “Temerario scrive un nuovo capitolo nel nostro progetto Direzione Cor Tauri completando l'ibridizzazione di tutta la gamma di prodotti, anche se stiamo ancora lavorando allo sviluppo di un nostro modello completamente elettrico che debutterà entro la fine del decennio.”

Motore 8 cilindri, 4,0 litri bi-turbo, benzina, plug-in hybrid Potenza massima 920 CV da 9.000 a 9.750 giri Coppia massima 730 Nm da 4.000 a 7.000 giri Velocità 343 km/h 0-100 km/h 2,7 secondi Cambio automatico a doppia frizione, 8 marce Trazione integrale Dimensioni 4,71 x 2,00 x 1,20 m Bagagliaio n.d. Peso n.d. Prezzo da circa 300.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/08/2024