Volume al massimo, ascolta il ruggito della nuova Lamborghini Temerario! (Video)

Ormai non c’è nulla di segreto, sappiamo da tempo che Lamborghini si sta preparando a presentare il modello che andrà a sostituire la Huracán e lo farà il 16 agosto in occasione della Monterey Car Week di Pebble Beach, in California. Le notizie sono state piuttosto scarne finora, ma poco alla volta ci si può fare un’idea più precisa di cosa ci aspetta. Per esempio, Lamborghini ha appena pubblicato sui suoi canali ufficiali un video teaser della sua nuova supercar. Si tratta di una clip molto emozionante, ma dove si vede poco o nulla dell’auto, semmai si sente il suo rumore. Infatti, mentre la Temerario – questo il nome non ancora ufficiale – non si mostra agli occhi di tutti gli appassionati, è possibile sentirla brevemente ruggire. Guardiamo insieme il video, che è davvero bello poiché scava nel passato della Casa del Toro, ma niente spoiler… meglio fare click su play.

VENTI ANNI DI SUPERCAR DA BRIVIDO Visto che roba? Si parte con una Gallardo gialla sul banco per la prova di potenza e, mentre il contagiri sale, inizia una trasformazione. La clip mostra poi la Huracán e si può notare che le immagini si soffermano sul suo motore V10 da 5,2 litri. Mentre il contagiri continua a salire, lo spettacolo di luci elettrizzante in stile “Ritorno al futuro” prosegue senza sosta, ma alla fine tuoni e saette finiscono e la luce si spegne. Le sirene di allarme suonano e le luci di emergenza si attivano, questo è il segnale… Il motore V8 biturbo da 4,0 litri della supercar ibrida inizia a ruggire e… stop. La clip termina piuttosto rapidamente lasciando l’acquolina in bocca agli affamati (di notizie) sostenitori della Casa italiana. Ma tant’è, qualche indizio più concreto lo abbiamo avuto. Tipo l’ago dello strumento che sale fino a 10.000 giri/min. Roba da pelle d’oca.

GIOIELLO DI TECNOLOGIA HIGH PERFORMANCE Mentre il video ci lascia un po’ in sospeso, Lamborghini ha già confermato che il motore endotermico avrà 800 CV e 730 Nm di coppia. Tuttavia, questo è solo l'inizio, poiché sarà accompagnato da un cambio automatico doppia frizione a otto rapporti e da un sistema ricaricabile alla spina con tre motori elettrici. Ciò garantirà all'auto una potenza combinata superiore a 900 CV. Infine, ricordiamo che oltre al nuovo propulsore ibrido, la supercar avrà un design spigoloso con fari sottili e luci diurne esagonali, uno scarico centrale e un abitacolo che si ispirerà a quello della Revuelto. D'altronde, le foto spia viste in questi mesi ce lo hanno confermato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2024