Lamborghini Temerario è pronta al via, c'è la data del debutto

Per Lamborghini il countdown è iniziato da un po’ di tempo e le lancette dell’orologio avanzano rapidamente verso la data fatidica di presentazione. La nuova supercar del Toro con motore ibrido è ormai pronta al debutto e il tappeto rosso è previsto per il 16 agosto in occasione della Monterey Car Week, la prestigiosa manifestazione automobilistica californiana, che spesso è stata teatro di debutti in grande stile. La stessa Lamborghini ha svelato a Pebble Beach nel 2023 la Lanzador, concept del suo primo modello 100% elettrico. Ma questa volta si tratta di un esemplare definitivo e atteso da tutti gli appassionati della Casa italiana.

Lamborghini 2024: il debutto della supercar PHEV il 16 agosto a Pebble Beach

SUPERCAR PHEV, ANZI HPEV… La nuova supercar di Sant’Agata – salvo sorprese dell’ultim’ora il nome sarà Temerario - prende il posto della Huracán e lo fa con un’architettura completamente inedita, come confermato dal capo di Lamborghini, Stephan Winkelmann, in occasione dello scorso Salone di Pechino di aprile. Infatti, il motore sarà un inedito V8 biturbo abbinato a un sistema ibrido plug-in di ultima generazione. Tanto è vero che si parla dell’erede della Huracán come di una nuova HPEV. Esatto, non PHEV (acronimo di Plug-in Electric Vehicle) bensì di High Performance Electrified Vehicle, che è stato usato per la prima volta al lancio dell’ammiraglia Revuelto. L’arrivo della Temerario segnerà anche il completamento del processo di ibridizzazione della gamma e l’avvio della seconda fase del piano industriale, che sfocerà nel lancio del primo modello 100% EV realizzato partendo proprio dal concept Lanzador visto l’anno scorso.

VEDI ANCHE

Lamborghini 2024: il motore V8 turbo plug-in hybrid dell'erede di HuracanCONTI IN VERDE, O QUASI… Ma la comunicazione ufficiale del debutto dell’erede di Huracán è arrivata con l’annuncio dei risultati finanziari del primo semestre della Casa emiliana. Lamborghini ha aggiornato ancora una volta i suoi primati finanziari generati dall’incremento delle consegne, salito a 5.558 vetture, di cui 2.498 nell'area Emea, 1.849 nelle Americhe e 1.211 in Asia-Pacifico, che vale un +4% rispetto al relativo periodo 2023. Di conseguenza, i ricavi (pari a 1,621 miliardi) sono migliorati del 14,1%, mentre l'utile operativo è sostanzialmente stabile, passando da 456 a 458 milioni. Invece, il margine operativo si è ridotto dal 32,1% al 28,2%. L’amministratore delegato Stephan Winkelmann ha spiegato che tale contrazione è stata influita soprattutto dai costi necessari per sostenere il piano industriale “Direzione Cor Tauri” che prevede l’investimento di quasi 2 miliardi di euro fino al 2028 per lo sviluppo di modelli ibridi ed elettrici e la riduzione elle emissioni di tutta la catena produttiva.

Lamborghini 2024: il CEO della Casa di Sant'Agata Bolognese, Stephan WinkelmannLE PAROLE DEI TOP MANAGER ''Stiamo attraversando una fase cruciale, supportata dal più grande investimento nella storia dell'azienda, con l'obiettivo principale di ampliare la nostra offerta di prodotti'', ha dichiarato. ''Questo processo richiede risorse significative, ma questi sforzi sono essenziali per sostenere la nostra crescita e garantire che Automobili Lamborghini continui a innovare e a guidare il settore delle supersportive di lusso''. Il direttore finanziario, Paolo Poma, ha invece sottolineato la ''solida banca ordini'': per esempio, per entrare in possesso di una Revuelto, i clienti devono aspettare oltre due anni, per una Huracán è coperta l’intera produzione fino alla sua chiusura a dicembre e per una Urus SE gli ordini sono già completi per un anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2024