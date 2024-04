Lamborghini Sterrato non è abbastanza esclusiva? Guarda queste 12!

Cari appassionati di motori e design, accorrete! Lamborghini si è presentata in grande stile alla Milano Design Week - palcoscenico per molte case auto, vedi Honda - con l'edizione limitatatissima della già esclusiva Huracán Sterrato. Così, dopo il canto del cigno con la STJ, ora dovete immaginarvi dodici fuoriserie che sembrano uscite da un film d'avventura, ognuna con una personalità tutta sua ispirata da quattro terreni: neve, sabbia, bosco, terra. Stephan Winkelmann, il boss di Lamborghini, ha rivelato queste bellezze alla Segheria di Tanja Solci. Un luogo che è arte e design, giusto per offrire una cornice intonata a queste vetture. E parlando di design, ogni auto è come un'opera sé: i colori e i dettagli sono ispirati ai paesaggi che ogni Sterrato esprime. Dalle gelide tonalità della tundra ai caldi toni desertici, passando per i verdi boschi e i terreni rocciosi, c'è un po' di natura in ogni angolo di queste auto. ''La Huracán Sterrato ha sconvolto il mondo delle supercar dal primo istante in cui ha fatto la sua apparizione'', ha detto entusiasta Winkelmann. ''Questa Sterrato All-Terrain è il perfetto mix tra una supersportiva e un'avventuriera. Come la natura, non si lascia confinare e trova sempre un modo per sperimentare percorsi nuovi ed emozionanti''.

Lamborghini huracan sterrato ad personam: le 4 versioni speciali

4X3= 12 Ognuna delle quattro versioni della Sterrato ha un look unico, con verniciature che riflettono i paesaggi che vorrebbero - e potrebbero - dominare. Dalle pinze dei freni ai cerchi, tutto è stato pensato nei minimi dettagli per essere visivamente coerente con la ''missione''. E non finisce qui! Gli interni sono puro lusso, con dettagli in carbonio, Alcantara e persino targhette laser incise. Mitja Borkert, il direttore del design, ha dichiarato: ''La Sterrato è la Lamborghini per eccellenza, sorprende sempre e offre qualcosa di inaspettato. E con il nostro team Ad Personam, abbiamo messo in risalto tutte le sue sfaccettature, rendendola una vera e propria star da guidare''.

Lamborghini huracan sterrato ad personam: il motore resta il V10 aspirato da 610 CV

TUTTE VENDUTE Tutte e dodici le auto sono già state vendute, andando a conquistare cuori e - soprattutto - portafogli in America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Australia. Un vero trionfo, come era logico aspettarsi. Federico Foschini, la mente dietro al marketing di Lamborghini, ha commentato: ''La Sterrato ha dimostrato di essere un vero successo, dalle lodi della critica al boom di vendite. Queste edizioni speciali sono il nostro biglietto da visita, e la Milano Design Week è l'occasione perfetta per presentarle''. Per i più appassionati, ci teniamo a specificare che il programma Ad Personam si è riservato di modificarne soltanto l'aspetto, rendendolo unico con elementi visivi inediti. La tecnica è rimasta la stessa: motore V10 5.2 litri aspirato da 610 CV e 560 Nm di coppia. La trazione è, ovviamente, integrale.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/04/2024