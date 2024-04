E se l'erede di Lamborghini Huracan si chiamasse così?

Come si chiamerà la prossima Lamborghini? L'erede della Huracan (qui la nostra prova) potrebbe avere finalmente un nome: Temerario. Non c'è nulla di ufficiale al momento, ma le voci che circolano non sembrano infondate. L'indiscrezione giunge dal magazine CarBuzz, che avrebbe scoperto come all'Ufficio Brevetti europeo la Casa di Sant'Agata abbia depositato il nome il 2 aprile 2024, accompagnato da un distintivo lettering. Ciò che stupisce, ma forse non sorprende del tutto, è che questo nome non sia stato registrato soltanto per categorie automobilistiche e affini (come auto elettriche, pneumatici, parti di carrozzeria, ecc.), ma anche per una vasta gamma di prodotti, dall'elettronica all'abbigliamento, fino al modellismo. Segno dei tempi: il brand è un valore aggiunto per fare anche del merchandising.

Nuova Lamborghini Temerario: anche lei sarà ibrida

VEDI ANCHE

VERSO L'IBRIDO Analizzando più nel dettaglio il logo ''Temerario'', si nota che le lettere ''T'' e ''O'' sono adornate con elementi grafici che richiamano le corna di un toro. Questo nome non è da intendersi soltanto come aggettivo, ma parrebbe riferirsi anche al celebre ''Temerario'' di Begoña, un toro attualmente in vita e descritto come coraggioso, nobilissimo ed emotivo. Ci teniamo a sottolineare che queste informazioni sono ancora speculazioni e ''Temerario'' potrebbe non essere il nome ufficiale dell'erede della Huracan. Non ci sarà ancora da attendere molto, nei prossimi mesi Lamborghini toglierà i veli alla sua nuovissima supercar. Questa promette un design rinnovato e, soprattutto, una nuova motorizzazione. Con ogni probabilità la ''piccola'' di Sant'Agata sarà infatti equipaggiata con un V8 ibrido. Qunto profonda sarà l'elettrificazione (plug-in o mild?) è ancora avvolto nel mistero, ma le prestazioni dovrebbe essere come sempre eccezionali. Certo, per quanto riguarda il suono c'è poco da sperare: il V10 aspirato resterà soltanto un piacevole ricordo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/04/2024