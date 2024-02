Lamborghini Huracan STJ: l'addio al V10 può aspettare (forse)

Ormai è certo che Lamborghini sostituirà il suo mitico V10 con un motore V8 ibrido (tutte le anticipazioni qui). La sostituta della Huracan, insomma, vedrà finalmente la luce già entro la fine di quest'anno, ma non prima che Lamborghini tributi un ultimo saluto alla sua iconica supercar a 10 cilindri aspirata con un modello davvero speciale. Sarà la più estrema di tutte le Huracan e dovrebbe chiamarsi STJ. Il nome di questa nuova, ma non ancora ufficialmente confermata, supersportiva è riconducibile alla registrazione di due marchi, avvenuta il 27 febbraio 2024, presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale: uno per ''Huracan STJ'' e l'altro semplicemente per il suffisso ''STJ'. Questi marchi sono stati accompagnati dal logo ufficiale del modello in arrivo, caratterizzato dale lettere S e T congiunte affiancate a una vivace J rossa. Sarà tutto confermato nei prossimi mesi? Chissà, ciò che è certo è che la sigla ''J'' non è una novità per Lamborghini, anzi...

Lamborghini Huracán STO: dopo di lei un'altra super sportiva a uso pista?

OMAGGIO SPECIALE Per comprendere appieno il significato dietro il nome ''STJ'', dobbiamo fare un salto nel passato. Lamborghini ha una lunga tradizione nell'uso della ''J'' per i suoi modelli in edizione speciale. Il più famoso di tutti è probabilmente l'Aventador J - presentata nel 2012 - che omaggia la leggendaria Miura Jota, capostipite di questa dinastia. Icona indiscussa degli anni '70, la Jota è rimasta nella memoria degli appassionati nonostante ne sia stato costruito solo un esemplare, andato distrutto in un tragico incidente un anno dopo la sua creazione. Prima della Aventador, Lamborghini ha applicato lo stesso concetto e la stessa magica lettera J anche alla Diablo nel 1995, e il fascino di questo suffisso ha continuato a persistere negli anni successivi. Solo 28 esemplari della Diablo Jota furono prodotti, tutti destinati ad essere bestie da pista con modifiche significative sia al motore sia al design.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario: le auto a uso esclusivo per la pista non sono una novità in casa Lamborghini

MOTORE DA 700 CV Secondo quanto emerso sino ad ora, la Lamborghini Huracan STJ dovrebbe essere una versione ancora più sportiva dell'Huracan STO (a proposito, qui un nostro video a riguardo), il che potrebbe persino suggerire che sia destinata a essere una serie speciale soltanto per un utilizzo pista. Da lei ci aspettiamo appendici aerodinamiche evidenti e ampio utilizzo di materiali compositi ultra leggeri per la carrozzeria. Il progetto Huracan ha già ricevuto quattro varianti: EVO, Tecnica, STO e Sterrato. La plausibile quinta - e quindi ultima - versione, potrebbe aumentare ulteriormente potenza del V10 fino a raggiungere i 700 CV in luogo dei 640 CV attuali. Ad ogni modo, siamo ancora nel terreno delle speculazioni tant'è che da Lamborghini non arrivano ancora conferme, ma neanche smentite. La strada per un progetto speciale dedicato esclusivamente alla pista non sarebbe comunque una cattiva idea per il marchio, perché permetterebbe di realizzare una vettura ad altissime prestazioni ma senza dover sottostare ai limiti imposti in fare di omologazione. Il che, visti i tempi, è un bel vantaggio.

