Lamborghini a tutta elettrificazione: la prossima Huracan sarà ibrida e la BEV...

Dopo le numerose anticipazioni a riguardo (tra cui anche le nostre foto spia), arriva la conferma ufficiale di Lamborghini: l'erede della Huracan sarà ibrida plug-in. L'annuncio è stato fatto in concomitanza della presentazione del piano di sviluppo decennale (Direzione Cor Tauri) del marchio italiano che, ve lo diciamo subito, sarà fortemente a tema elettrificazione. Tant'è che entro quest'anno la gamma prodotto sarà totalmente elettrificata mentre entro la fine del 2029 saranno presentate due nuove automobili elettriche. Il CEO Stephan Winkelmann ha anche comunicato che l'obiettivo a lungo termine è di ridurre le emissioni di un'auto Lamborghini del 40% nel suo intero ciclo di vita: sia durante la produzione - e quindi chiedendo uno ''sforzo'' sostenibile anche ai fornitori - sia durante l'utilizzo su strada.

Nuova Lamborghini Huracán: in arrivo la supercar del Toro con motore V8 ibrido plug-in

IBRIDA V8 E proprio il 2024 rappresenterà un anno d'importanza fondamentale per il futuro di Lamborghini. Nei prossimi mesi è stato infatti confermato il debutto della versione ibrida plug-in del super-SUV Urus e l'arrivo della tanto attesa erede della Huracan, anch'essa plug-in hybrid. Sebbene non ci sia ancora niente di certo, tutti gli indizi sembrano suggerire che entrambi i veicoli condivideranno la medesima struttura propulsiva. Il 4.0 litri V8 che equipaggia la Urus sarà dunque elettrificato e proposto - probabilmente con configurazione specifica per ciascuno - sia per il SUV sia per la nuova super sportiva. L'ordine di potenza potrebbe essere compreso tra 800 CV e 1.000 CV considerando che l'attuale Urus performante eroga un totale di 666 CV senza supporto elettrico.

LE DUE ELETTRICHE ENTRO IL 2029 Altro tema caldo è il debutto delle due elettriche Lamborghini. Un ''assaggio'' di quello che vedremo nei prossimi anni è già stato offerto dal prototipo Lanzador (qui tutte le informazioni) che non è comunque detto anticipi nelle forme quella che sarà la prima vera EV di Sant'Agata Bolognese. Sempre secondo quanto dichiarato da Winkelmann, la Lanzador BEV in arrivo nel 2028 non sarà necessariamente un SUV - a differenza di quanto mostrato dal concept - ma piuttosto una ''Ultra GT 2+2''. Qualunque cosa questa definizione voglia dire. Per quanto riguarda la seconda Lambo a zero emissioni, non ci sono invece dubbi che questa sarà un super SUV e che arriverà entro la fine del 2029. Insomma, il futuro in Lamborghini si appresta ad essere...elettrizzante. E voi, cosa ne pensate? Vi mancherà il V10 aspirato della Huracan?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 31/01/2024