Lamborghini Urus Performante by Novitec: il super SUV veste l'abito più sportivo (video)

Nel multicolore universo dei preparatori Novitec è una delle factory fra le più attive, che si distingue per l’ottima qualità dei suoi prodotti e l’innegabile esclusività che regala ad auto e SUV su cui mette mano. Dopo la doverosa introduzione del tuner tedesco, veniamo a una delle sue ultime opere, cioè la trasformazione della Lamborghini Urus Performante. Il super SUV italiano cambia volto e cambia voce grazie agli aggiornamenti che prevedono un bel look “incarognito”, abbinato a un impianto di scarico più aggressivo e dal sound particolarmente potente.

Lamborghini Urus Performante by Novitec: il super SUV passa sotto le mani del tuner tedescoKIT ESTETICO E TECNICO PER SOTTOLINEARE L'ANIMA SPORTIVA Soprannominato Novitec Esteso Widebody, il kit estetico presenta elementi in fibra di carbonio, in particolare un labbro basso sull’anteriore, un diffusore posteriore nuovo, parafanghi più ampi, un cofano con sfoghi d’aria ispirati alla Huracan STO, un nuovo spoiler sul tetto e terminali di forma squadrata per gli scarichi quadrupli del SUV. Tutte queste parti esterne sono completate da un set di ruote da 23 pollici dallo stile simile alle originali da 22” e realizzate in collaborazione con gli specialisti di Vossen. Nel suo complesso, la trasformazione estetica del SUV si rivela molto raffinata e al tempo stesso discreta. Come accennato, lo sport utility del Toro viene equipaggiato con un nuovo sistema di scarico, dotato di alette regolabili per renderlo più silenzioso se necessario, oltre a due convertitori catalitici sportivi per far respirare meglio il poderoso V8 bi-turbo italiano senza, peraltro, farsi notare troppo delle forze dell’ordine…

PIÙ POTENZA, PIÙ GUSTO AL VOLANTE Con l'aggiunta del modulo di controllo N-Tronic di Novitec, la centralina viene messa a punto per bene e grazie all’intervento sull’elettronica il SUV supera i 770 cavalli per 1.032 Nm di coppia. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 666 CV e 849 Nm del modello di serie. Il risultato è uno 0-100 km/h in 3,1 secondi (0,2 secondi più veloce) e una velocità massima di 300 km/h (in aumento di 3 km/h). Ma per contribuire a migliorare in una volta sola sia la maneggevolezza sia l'estetica, il SUV è dotato di un set di molle sportive compatibili anche con le sospensioni pneumatiche della Urus S.

Lamborghini Urus Performante by Novitec: il V8 bi-turbo supera i 770 CV di potenzaINTERNI TAILOR MADE Passando in abitacolo, la personalizzazione è praticamente su misura, per esempio con rivestimenti pregiati scelti dal cliente e con varie opzioni di cuciture, materiali e colori. Tutti questi elementi della preparazione Novitec Esteso sono elencati individualmente sul sito ufficiale del brand. Per i prezzi, invece, è necessario contattare l'azienda e ottenere un preventivo personalizzato. Piccola nota di servizio: le creazioni Novitec non costano poco; quindi, non aspettatevi di spuntare qualche affare vantaggioso per le vostre tasche, ma se possedete una Urus Performante, forse questa considerazione vi interessa poco.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2023