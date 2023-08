Lamborghini Lanzador, a Monterey svelato il futuro elettrico del Toro

“Con questo concept, stiamo aprendo un nuovo segmento di auto: l'Ultra GT. Che offrirà ai clienti una nuova e ineguagliabile esperienza di guida, tipicamente Lamborghini, grazie a tecnologie all'avanguardia” ha detto Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, per introdurre la nuova Lamborghini Lanzador: un concept che anticipa un quarto modello che ha le forme rialzate di un crossover a due porte, con abitacolo in configurazione 2+2. Due i motori, elettrici: uno per asse a dare la trazione integrale e una potenza ''superiore al megawatt'', ossia qualcosa più di 1.360 cavalli.

Lamborghini Lanzador concept, vista laterale

Come ti aspetti da una Lamborghini, il pilota può regolare il comportamento dell'auto durante la guida tramite i comandi sul volante sportivo, che agiscono su aerodinamica, erogazione e assetto: con il contributo di ammortizzatori pneumatici a controllo elettronico e ruote posteriori sterzanti, una dotazione ormai indispensabile sulle auto più pesanti, per garantire livelli di agilità insospettabili. Il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) potrà poi sfruttare un numero maggiore di sensori rispetto a quelli attuali per definire un comportamento ancora più preciso. Anche agendo sulla distribuzione della coppia tra i motori e tra le ruote dei due lati, per farle spingere in modo differenziato (in gergo, torque vectoring) a vantaggio della precisione e della reattività tra le curve.

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI “La combinazione di questi sistemi eleva il comportamento di guida della concept car a un nuovo livello rispetto a una supersportiva con motore a combustione: Lanzador è una Ultra GT elettrica e super-intelligente'', dice Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini. “Inoltre grazie alle modalità di guida di nuova concezione altamente integrate con i sistemi di controllo attivi, Lamborghini aumenta non solo il piacere di guida e le prestazioni migliorando la sicurezza e il feedback al pilota”. “Sono sicuro che con la concept car e la tecnologia di cui dispone convinceremo non solo i clienti fidelizzati ma anche nuovi appassionati altamente tecnologici e che la nuova generazione di veicoli Lamborghini aprirà un nuovo capitolo in termini di prestazioni, digitalizzazione, tecnologia e dinamica di guida”.

Lamborghini Lanzador concept, dettaglio delle feritoie aerodinamiche sulla fiancata

L'Aerodinamica attiva sarà sempre più protagonista, perché non solo in grado di migliorare prestazioni e tenuta di strada, ma anche l'autonomia, nel caso di auto elettriche come la nuova Lanzador. Il sistema Lamborghini Aerodinamica Attiva utilizza così, tra i suoi componenti, la griglia anteriore attiva e lo splitter mobile, che quando dispiegato apre i condotti di raffreddamento dei freni e le alette di raffreddamento per migliorare le prestazioni. L'S-Duct, ovvero il condotto di aspirazione nella parte anteriore, in combinazione alle feritoie nascoste per la ventilazione della componentistica frontale e agli air curtain, migliorano il carico aerodinamico a seconda della modalità impostata: Efficient o Downforce. Le prese d'aria impediscono alla pressione dinamica nei passaruota di sollevare la parte anteriore dell'auto alle alte velocità. Le feritoie forniscono quindi deportanza senza alimentare la resistenza. E sui cerchi da 23 pollici i designer hanno combinato elementi esagonali con gli aeroblade per ridurre al minimo le turbolenze.

Lamborghini Lanzador concept, l'abitacolo è 2+2

Mitja Borkert, Head of Design, cita lo spaceship design come il punto di partenza del processo creativo, coniugando i volumi di una supersportiva alla posizione di guida di un pilota. Lanzador ricorda i crossover, si diceva, interpretandoli in una chiave ultra sportiva: l'assetto è rialzato, ma l'auto si ferma a 1,5 metri di statura, a dare un aspetto sportivo e muscoloso, che si accompagna a proporzioni dinamiche e linee affilate. L'abitacolo è modulabile, con una configurazione a quattro posti 2+2 in cui i sedili posteriori danno al vano bagagli una grande flessibilità per poter caricare anche attrezzature sportive voluminose: mountain bike, biciclette da corsa, sci e l'attrezzatura per il parapendio sono i riferimenti forniti dalla Casa.

GUARDIAMOCI DENTRO All'interno, anche la strumentazione si ispira al mondo aeronautico, con inediti pannelli Pilot Glass a scomparsa installati nella parte anteriore della vettura, che forniscono anche ''un’anteprima della futura tecnologia radar Lamborghini'', fanno sapere da Sant'Agata. Per l'infotainment, che stando al video dovrebbe alzare l'asticella sull'intrattenimento a bordo, si intravede sulla plancia un controller dal design innovativo e che sembra anche molto comodo da usare. E se da un'auto elettrica è lecito aspettarsi materiali scelti secondo criteri di sostenibilità (qui tutti made in Italy, dalla lana merino a nylon rigenerato e plastica riciclata), più interessante e più innovativo è il riciclo della fibra di carbonio.

Lamborghini Lanzador concept, dettaglio del nuovo controller

CARBONIO RICICLATO Per lo strato più esterno delle componenti, che deve offrire il massimo quanto ad aspetto estetico, sono in fase di sviluppo diversi tipi di tessuto ‘’ibridi’’, in cui fibre naturali si intrecciano con quelle di carbonio. Questi materiali affiancheranno il carbonio tradizionale, riducendone il consumo. Per gli strati interni (core), che devono garantire resistenza alle sollecitazioni, Lamborghini ha sviluppato il carbonio riciclato, un “tessuto non tessuto” ottenuto mediante l’utilizzo di fibre di carbonio frutto di un processo di recupero, o in alternativa all’utilizzo di schiume in PET riciclato.

ARRIVO E PREZZI La pelle? Beh, è pelle, ma conciata utilizzando acqua speciale di recupero dalla produzione dell'olio d'oliva (italiano pure quello) e seguendo criteri eco-friendly. Ingegnoso, anche se si spera che, quando arriverà nel 2028, la Lanzador offra anche alternative più autenticamente in linea con le aspettative del pubblico più sensibile nei confronti degli animali. Per parlare di prezzi è ancora troppo presto, ma vista la tecnologia elettrica è probabile che la Lanzador si posizioni molto in alto nella gamma. Un dettaglio che comunque difficilmente spaventerà i clienti Lamborghini.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/08/2023