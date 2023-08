È l'ora della Lambo elettrica? Il concept sarà svelato alla Monterey Car Week

Squilli di trombe e rullo di tamburi, una notizia bomba si è diffusa nel web alla velocità della luce. Lamborghini ha appena annunciato che questo mese verrà presentato il suo primo veicolo 100% elettrico. L'auto sarà mostrata in forma di prototipo in occasione della Monterey Car Week a metà agosto. Come se non fosse già abbastanza… elettrizzante, il media web inglese Autocar anticipa che questo rivoluzionario modello potrebbe prendere, almeno in parte, le sembianze del concept Estoque presentato al Motor Show di Parigi del lontano 2008. La berlina a quattro porte fu accantonata a causa dell'imminente crisi finanziaria, ma il clima economico odierno, per quanto incerto, sembra lasciare più spazio allo sviluppo di progetti così ambiziosi e costosi: i risultati di vendita di Lamborghini nella prima metà di quest'anno sono stati, ancora una volta, da record.

Nuova Lamborghini elettrica: potrebbe avere le sembianze di una granturismo quattro posti

UN COMUNICATO ANTICIPA L’EVENTO L'annuncio sulla presentazione della concept car elettrica di Sant’Agata Bolognese è stato in perfetto stile Lamborghini: approfondito, esplicativo e vivace: ''Sin dalla sua fondazione nel 1963, Automobili Lamborghini ha realizzato modelli unici che segnalano la direzione tecnica e stilistica che l'azienda prenderà nell'immediato futuro. Si tratta di prototipi di design o tecnici o sperimentazione di nuovi concept per aiutare a sviluppare le Lamborghini a venire. Negli anni '60, queste one-off erano molto spesso auto da esposizione destinate alle sfilate dei saloni automobilistici. In anni più recenti, la designazione è passata da ''one-off'' a una categoria creata appositamente da Lamborghini: ''few-off'', in sostanza un numero limitato di vetture per i clienti più affezionati che anticipano o esaltano le soluzioni tecniche più avanzate che verranno utilizzate sulle vetture di serie negli anni successivi. La stessa formula sarà ripetuta tra pochi giorni alla Monterey Car Week in California, dove Automobili Lamborghini presenterà il prototipo della sua prima vettura 100% elettrica''. Queste parole ci dicono un po’ di cose.

Nuova Lamborghini elettrica: il concept adesso, la versione di serie entro fine decennioNO ALLA GRANDE SERIE Per cominciare, la Lambo EV non sarà venduta con l’obiettivo di fare gli stessi numeri della Urus; questa sarà una limited edition e, quindi, un modello molto raro. Inoltre, quella presentata in California non sarà pronta per la produzione al 100%. Le informazioni più recenti, ci dicono che la macchina “arriverà entro la fine del decennio”. Infatti, dopo i progressi compiuti nell'elettrificazione con la Sian, Lamborghini passerà prima all'ibridazione tradizionale della Urus e del modello che prenderà il posto della Huracán, dando seguito alla tecnologia plug-in della Revuelto da mille cavalli.

Nuova Lamborghini elettrica: studio approfondito per capire le richieste dei clientiGRANTURISMO O CROSSOVER? A questo punto, probabilmente vi chiederete perché è stata nominata la Estoque. Bene, questo grazie alle informazioni pubblicate da Autocar, ma non confermate da Lamborghini. Il media inglese afferma che la 2+2 ''dovrebbe trarre una leggera ispirazione dalla Lamborghini Estoque''. Ma tra le righe si comprende che anche i bravi giornalisti britannici navigano un po’ a vista. Infatti, possiamo leggere che il prototipo di BEV del Toro potrebbe essere un crossover, quindi un modello a ruote alte, nonostante in tempi non sospetti era stata esclusa questa ipotesi. Ma Autocar continua ipotizzando che tale configurazione servirebbe per ospitare un pacco batteria montato sotto il pianale lasciando una buona luce a terra. Tuttavia, non ci sono conferme dai vertici di Lambo, ma solo una dichiarazione del CEO Stephan Winkelmann secondo cui sarà ''un'auto a due porte con maggiore altezza da terra''. Però, da quell’intervista, Winkelmann ha fatto capire che le linee guida per realizzare modelli elettrici ''aprono strade interessanti'' per potenziali progetti.

Nuova Lamborghini elettrica: sarà una serie in edizione limitataATTENTA ANALISI SULLE RICHIESTE DEI CLIENTI Qualunque siano la forma e il layout finale, è certo che Lamborghini ha effettuato un esame scrupoloso sui suoi clienti per assicurarsi di centrare l’obiettivo. Ma perché ci vorrà così tanto tempo per arrivare al modello di serie? Poiché, sebbene gli acquirenti Lamborghini siano aperti all'elettrificazione per i modelli di lusso a quattro o cinque posti, Winkelmann è ben consapevole su cosa i suoi clienti desiderano oggi: “Dobbiamo pianificare ciò che sappiamo funzionerà meglio adesso. Ci sono soluzioni che penso non guardino ancora all’elettricità. Le auto di nicchia come le nostre non sono solo accelerazione e comportamento al volante, ma anche reattività, sensazione di frenata e piacere di guida a 360°”. Quindi, la Lambo EV arriverà verso la fine del decennio, una volta che a Sant'Agata avranno capito come gestire tutto il processo di sviluppo, rispondere alle richieste dei suoi affezionati e confezionarla in maniera impeccabile come sempre. Oggi, non resta che spostare tutta l’attenzione sullo show di Monterey per scovare una Lamborghini attaccata a una wallbox, poi ne capiremo di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/08/2023