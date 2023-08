Lamborghini Huracàn Sterrato vs Porsche 911 Dakar: chi comanda sul dritto? Video

Due supercar da fuoristrada messe l’una contro l’altra? Beh, solo quei mattacchioni di Carwow potevano osare tanto, per scoprire chi fra Lamborghini Huracàn Sterrato e Porsche 911 Dakar se la cava meglio sul dritto. Come sappiamo, entrambe le auto sono state concepite pensando all’off-road anche se, con ogni probabilità, la maggior parte di queste dissacranti supercar è destinata a trascorrere gran parte dell’esistenza viaggiando sull’asfalto liscio e levigato. E dunque, una gara sprint su un bel rettilineo resta a tutti gli effetti un test valido e attendibile.

V10 CONTRO 6 CILINDRI BOXER Guardano i numeri e le schede tecniche la Lambo sembrerebbe la favorita. La Huracàn Sterrato è spinta infatti da un V8 da 5,2 litri aspirato da 610 CV, mentre il 6 cilindri Boxer biturbo da 3,0 litri della Porsche sviluppa “solo” 480 CV (qui il nostro approfondimento). La coppia della Porsche, tuttavia, supera di poco quella della Lambo: 570 Nm contro 560 Nm della Sterrato. L’ago della bilancia in fatto di pesi propende per la Lamborghini: 1.470 kg (stimati) contro i 1.605 della Porsche.

AND THE WINNER IS... Una volta partite la Huracàn (qui Huracàn Sterrato Opera Unica 2023) sembra imporre fin dai primi metri la sua superiorità, dovuta principalmente ai circa 130 CV di differenza. La seconda manche è un vero e proprio testa a testa, con la 911 che riesce ad avvantaggiarsi grazie a uno spunto migliore. La terza sfida… beh non posso mica raccontarvela per filo e per segno, altrimenti vi guasterei il finale. Per conoscere la risposta e scoprire che uscirà a testa alta dal confronto vi basta cliccare play sul video che trovate proprio qui sopra!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/08/2023