Lamborghini cresce ancora e il 2023 è da primato, ecco i numeri

Proviamo a fare un giochino e immaginiamo di saltare indietro nel tempo a 25 anni fa, quando un grande marchio come Lamborghini – ancora fuori dalla galassia Audi – aveva in listino un solo modello, la Diablo, di cui ne vendeva a malapena un paio di centinaia di esemplari all’anno. Un marchio iconico come quello del Toro che vivacchiava nella nicchia delle supercar senza la possibilità di competere con i dirimpettai modenesi di rosso vestiti. E anche se guardassimo indietro solo di un decennio, quando Lambo aveva due linee costruttive, la produzione era salita appena a un paio di migliaia di unità.

Risultati Lamborghini 2023: vendite record per il Toro, qui la Revuelto in arrivo 2023 ANNO RECORD PER LAMBORGHINI Ok, torniamo ai giorni nostri: sembra passata un’era geologica se guardiamo i numeri e i modelli Lamborghini oggi disponibili. Ma sono proprio i numeri a fare la differenza, poiché l'anno scorso il team di Sant'Agata ha sfornato cinque volte quella cifra. Infatti, la produzione totale per il 2023 è stata di 10.112 esemplari e questa è la prima volta nei 60 anni di storia dell'azienda che la produzione ha superato i 10.000 pezzi.

VEDI ANCHE

Risultati Lamborghini 2023: la Urus è il modello più gettonato della gamma IL SUV URUS SUGLI SCUDI Questo numero significa che c’è stato un aumento del 10% rispetto al dato del 2022, e nulla di questo successo può essere attribuito alla nuova ibrida PHEV Revuelto, che è stata presentata nel 2023, ma non raggiungerà i clienti fino a quest'anno. Come facile immaginare, il SUV Urus ha rappresentato la fonte di maggiore traffico negli showroom sparsi in tutto il mondo, nonostante non sia più nel fiore dei suoi anni (inizio produzione 2018) e alcune foto spia di un modello rinnovato che sono comparse sul web. Detto ciò, la Urus ha registrato ben 6.087 consegne, mentre la Huracán, che sarà sostituita quest'anno da una nuova supercar ibrida, ha fatto segnare 3.962 vendite, rispetto alle 3.113 messe a referto nel 2022.

Risultati Lamborghini 2023: i numeri che sottolineano il successo della Casa italianaL’AVENTADOR NON AIUTA MOLTO L’anno scorso, l’ammiraglia Aventador stava per uscire dai listini e Lamborghini ne ha vendute solo 12, più 51 limited edition o one-off come la spettacolare Countach; quindi, le auto V12 hanno rappresentato una piccola percentuale della produzione complessiva. Con questi numeri, si può ipotizzare che in prospettiva la produzione totale potrebbe superare le 13.000 unità durante questo decennio, quando l’offerta di arricchirà con la Reveulto, la futura Huracán, la nuova Urus e l’imminente BEV. Infine, se guardiamo i dati in percentuale per regione possiamo scoprire che l’area EMEA (Europa e Medio Oriente) è quella con il maggior numero di Lamborghini vendute, con consegne in aumento del 14% rispetto al 2022 a 3.987 unità, con l’America non molto indietro con 3.465 esemplari (+9%).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2024