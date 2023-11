Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario: il tributo alla Squadra Corse è da brividi

Anche per la Lamborghini Huracán siamo quasi ai titoli di coda, nel senso che presto la supercar del Toro andrà in pensione per lasciare posto al modello di prossima generazione. E visto che manca poco al traguardo, la Casa di Sant'Agata ha deciso di presentarne una versione super esclusiva , che non vuole essere la celebrazione di un bestseller globale – per quello ci sarà tempo – ma un modo per sottolineare l'ispirazione dell' auto al mondo del motorsport. Infatti, questo modello si basa sulla variante high performance STO e vuole onorare un decennio della Squadra Corse del Toro. Si chiama Huracán STO SC 10° Anniversario e mostra tutta la sua vocazione fin dalla prima occhiata, grazie a una livrea “patriottica” ispirata al motorsport, un'aerodinamica ottimizzata, una configurazione delle sospensioni più aggressiva, pneumatici sportivi e uno scarico Akrapovic che le regala un suono superlativo.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario: un omaggio alla Squadra Corse del ToroESEMPLARE UNICO Questa Huracán è stata creata dal programma Lamborghini Ad Personam Opera Unica , il che significa che questa specifica è limitata a un solo esemplare. La livrea si ispira alla Lamborghini SC63 ibrida che correrà a Le Mans, combinando il Verde Mantis e il Nero Noctis con le strisce tricolori italiane. Gli adesivi numerati sulle porte indicano il decimo anniversario della Lamborghini Squadra Corse , mentre i dettagli in fibra di carbonio sono evidenziati da una striscia Rosso Mars. Un altro tocco speciale è lo stemma del reparto corse sulla pinna centrale che corre dalla presa del tetto fino all'alettone posteriore.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario: gli interni esclusivi della supercar italianaUN ABITACOLO CREATO AD ARTE All'interno troviamo rivestimenti in Alcantara Nero Ade sui sedili con cuciture a contrasto Verde Fauns. Le cinture di sicurezza a quattro punti, il roll bar in alluminio e la copertura del pianale in fibra di carbonio accentuano ulteriormente l'atmosfera ispirata agli sport motoristici. La Huracán STO SC 10° Anniversario viene fornita, inoltre, con un kit sportivo sviluppato dagli ingegneri di Squadra Corse. Questo è stato progettato per rendere la supercar ancora più veloce in pista . Una serie di alette in fibra di carbonio montate sul cofano e l'angolo ottimizzato dell'ala posteriore per aumentare la down force. Ancora più importante, questa Super Trofeo Omologata è dotata di nuovi ammortizzatori di derivazione sportiva a regolazione multipla, che funzionano in combinazione con un nuovo set di pneumatici Bridgestone. Ultimo ma non meno importante, lo scarico in titanio di Akrapovic accentua ulteriormente il suono del V10 aspirato che eroga la bellezza di 640 CV , ma questo lo sapevamo...

Lamborghini Huracan STO SC 10: Anniversario: one-off ispirata al mondo delle corsePREZZO SCONOSCIUTO, MA A QUESTI LIVELLI… La Casa di Sant'Agata Bolognese non ha annunciato il prezzo di questo esemplare unico, ma ci sono ottime probabilità che sia già stato assegnato a un cliente affezionato e focalizzato sul motorsport. L'entità delle modifiche e il fatto che sia un esemplare unico ci fanno pensare che sarà una delle Huracán più costose mai uscite dalla fabbrica di Lamborghini. Per quanto riguarda la Squadra Corse, ricordiamo solo che nell'ultimo decennio ha portato a casa più di 50 titoli nella categoria GT3 e tre vittorie consecutive nella classe GTD alla 24 Ore di Daytona.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2023