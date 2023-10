Lamborghini Revuelto: il bolide ibrido scatenato a Vallelunga. Video

Lamborghini Revuelto scende finalmente in pista insieme ad Andrea Caldarelli, Factory Driver Lamborghini. Il video, girato presso l'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, ci mostra il bolide del Toro che affronta con grinta e decisione le curve del tracciato romano. Nel filmato sono presenti scenografiche derapate, con l’auto che si lancia in formidabili accelerazioni lungo i rettilinei. La scheda tecnica di Revuelto riporta uno 0-100 km/h chiuso in soli 2,5 secondi per una velocità massima superiore ai 350 km/h (qui l’approfondimento).

IBRIDA STUPEFACENTE Lamborghini Revuelto è il primo modello plug-in hybrid di Sant’Agata Bolognese. Il suo portentoso V12 da 6,5 litri è supportato da 3 motori elettrici. La combinazione fra motore termico e controparte elettrica genera una potenza combinata 1.015 CV. Ciò fa di Revuelto la supercar più sbalorditiva e potente mai realizzata dal costruttore emiliano. Per questo shakedown l’azienda ha affidato il suo ultimo gioiello alle mani sapienti di Andrea Caldarelli: campione del GT World Challenge Europe nel 2019 e della 24 Ore di Daytona nella categoria GTD proprio con Lamborghini. Nel 2024, Caldarelli sarà al volante di Lamborghini SC63 LMDh, bolide ibrido sviluppato per il Campionato Endurance (qui l’approfondimento).

PRESTAZIONI IMPRESSIONANTI Guidando la Revuelto a tutto gas sul tracciato romano, Caldarelli ne ha elogiato la maneggevolezza, l'erogazione di potenza e il cambio doppia frizione a 8 rapporti, aggiungendo che nonostante le sue prestazioni impressionanti l’auto mantiene comunque una ''eccellente guidabilità in pista''. Fin dall’apertura degli ordini, nuova Revuelto si è rivelata un vero e proprio successo di vendite per Lamborghini, che ne ha ben presto esaurito la produzione per i prossimi 2 anni. Le prime consegne ai fortunati clienti sono previste per la fine del 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/10/2023