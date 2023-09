The Crew Motorfest, si corre alle Hawaii con la Lamborghini Revuelto!

Sono stato invitato da Ubisoft, insieme a colleghi da tutta Europa, per la presentazione di The Crew Motorfest, terzo capitolo della serie racing che Ivory Tower ha inaugurato nel 2014. Dove? A Sant’Agata Bolognese, nella sede di Lamborghini, e non per caso: sulla copertina campeggia infatti la nuovissima (e bellissima) Lamborghini Revuelto, la prima plug-in ibrida della casa emiliana, presentata proprio qualche mese fa.

The Crew Motorfest, la Revuelto presente all'evento di lancio del gioco

CHE VISTA! Appena sceso dal pullman, davanti agli enormi palazzi scuri e bassi della sede di Lamborghini, sovrastati da una colonna gigante su cui campeggia il toro della casa di Sant’Agata Bolognese, un po’ a disagio ti ci senti. E come potrebbe essere diversamente? Un disagio che però viene immediatamente spazzato via dalla meraviglia e dallo stupore una volta messo piede nel Museo Lamborghini, dove trovano posto tutti i suoi modelli più importanti, dalla primissima 350 GT alla nuova Countach, passando per la LM-002, la Diablo e la Centenario.

The Crew Motorfest, la Diablo dal Museo Lamborghini

DOVE TUTTO HA INIZIO Ma devo essere onesto, e ammettere che il museo è davvero poca roba rispetto al tour guidato all’interno della factory di Lamborghini, nello stabilimento dove attualmente vengono prodotte le Huracan e le Revuelto. Dove vengono assemblati i motori, con le linee di montaggio semi-automatizzate per facilitare il lavoro ai tecnici e ai meccanici, che girano ogni singola vite a mano, cuciono ogni singolo pezzo di pelle, senza un solo robot a svolgere il loro lavoro. Uno sguardo dietro le quinte, tra freni carboceramici e pellami colorati, per vedere come nascono alcune delle auto più amate e desiderate al mondo. Per molti è stata una normale visita guidata; per me, è stato ritrovare l’entusiasmo con cui, da ragazzino, ammiravo il poster della Countach sopra il letto. Una magia di cui avevo dimenticato l’esistenza.

The Crew Motorfest, un momento dell'incontro con Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini

REVUELTO L’erede della Aventador, come ci racconta Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini, è un’auto che anticipa il design e i contenuti delle sportive del futuro, a partire dal concept della Ultra GT Lanzador presentata qualche settimana fa. È anche la prima Lamborghini con un powertrain ibrido, un V12 affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1015 CV. Un gioiello di tecnologia e potenza, venduto a poco più di 500mila euro, già andato sold out per i prossimi due anni. Considerate che le linee di produzione che abbiamo visitato ne sfornano 7 al giorno, e fate voi i conti...

The Crew Motorfest, le postazioni di gioco NZXT

MANO AL PAD Ed è in questo contesto che ho potuto giocare ai primi minuti di The Crew Motorfest, in versione PC (ma arriverà anche su PS5 e Xbox Series S|X), su “bombardoni” firmati NZXT con processore e scheda grafica raffreddati a liquido, con tanto di schermo OLED sul dissipatore della CPU che faceva girare il logo del gioco. Con il non trascurabile particolare che le postazioni di gioco godevano di una “quinta” davvero unica: la stessa Revuelto arancione della cover, ma esposta dal vivo.

The Crew Motorfest, una schermata del gioco

MONDO APERTO The Crew Motorfest è un videogame di corse open world, che per tanti versi si rifà alla serie Forza Horizon, ambientato sull’isola di Oʻahu alle Hawaii, ricostruita in maniera meticolosa, caratterizzata da una grande varietà di ambienti e percorribile da una parte all’altra in totale libertà, anche di movimento: come in The Crew 2, infatti, con un solo fluido gesto si può passare dal guidare un’auto al pilotare un aereo, oppure una barca, senza soluzione di continuità, aprendo a una libertà di esplorazione (e di cazzeggio) altrimenti impensabile.

The Crew Motorfest, una schermata del gioco

LE PLAYLIST Il focus principale del gioco rimangono comunque le automobili e il loro mondo, la loro cultura e bellezza, in ogni forma. Per raccontarlo al meglio gli sviluppatori di Ivory Tower hanno ben pensato di rimpiazzare la tradizionale modalità Carriera con le Playlist, raccolte di eventi (principalmente gare, ma non solo) con un tema specifico: le muscle car americane, con sfide tra le più iconiche di sempre, oppure il Giappone, con le gare di touge e il drift, le auto Vintage del passato e molte altre. Ce n’è una tutta dedicata alle Lamborghini, naturalmente, dove sarà possibile per la prima volta in un videogioco mettersi al volante della splendida Revuelto, e apprezzarne tutti e 1.105 i CV.

The Crew Motorfest, la Lamborghini Revuelto nel gioco

SU MISURA PER GLI APPASSIONATI “Ogni singola Playlist è stata realizzata con grande cura”, mi ha raccontato Julien Hummer, Creative Director di Ivory Tower. “Per quella della 911”, prosegue, “volevamo offrire una panoramica completa della Porsche più iconica di sempre, dando al giocatore la possibilità di guidare tutte le generazioni finora prodotte. E ci siamo accorti che tra le 600 e passa macchine già presenti nel gioco mancava proprio la prima, quella del 1964! E così l’abbiamo aggiunta”. E sempre a proposito di cura, in alcuni casi cambia anche l’interfaccia di gioco: nella Playlist dedicata alle auto vintage, per esempio, il cruscotto non è digitale ma analogico, spariscono gli aiuti e l’elettronica alla guida e la mappa del GPS.

The Crew Motorfest, una schermata del gioco

QUANTA ROBA! The Crew Motorfest mette a disposizione del giocatore più di seicento auto da mettere nel proprio garage e quindici Playlist; a questo si aggiungono tutte le attività del mondo aperto, che comprendono sfide secondarie, gare a tempo, luoghi da scoprire, collezionabili e quant’altro. Come nel primo The Crew, anche se in maniera meno incisiva, in Motorfest è presente la componente da “gioco di ruolo” (RPG) che permette di dedicarsi al miglioramento della propria auto, da far crescere e salire di livello come un personaggio di Dungeons & Dragons, sfruttando i componenti che si sbloccano al termine di ogni evento. Senza dimenticare gli eventi tematici, le stagioni e le competizioni multiplayer (che comprendono endurance e destruction derby), anche tra piattaforme diverse. Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero un sacco!

The Crew Motorfest, una schermata del gioco

HAWAIIAN VIBES Al netto delle tante, tantissime cose da fare, e della bellissima trovata delle Playlist per far vivere in prima persona il bello delle automobili, di The Crew Motorfest ho apprezzato moltissimo, per il poco che ho potuto assaggiare a Sant’Agata Bolognese, il mood caciarone e scanzonato, vacanziero e colorato, con un modello di guida più arcade che simulativo, ma divertente e niente affatto banale. Il gioco perfetto per allungare l’estate, almeno virtualmente, e godersi il panorama delle Hawaii spingendo a tavoletta su una Revuelto arancione fiammante.

The Crew Motorfest, una schermata del gioco

IL GIOCO Disponibile per PC, Xbox Series S|X e PlayStation 5, The Crew Motorfest è disponibile in tre versioni:

Standard - gioco base, 69,99 euro

- gioco base, Gold - gioco base + Pass Anno 1 che comprende 25 auto, di cui tre al lancio (tra cui la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye del 2023 e la Chevrolet Chevelle SS del 1970) e altre due in uscita ogni mese, 99,99 euro

- gioco base + Pass Anno 1 che comprende 25 auto, di cui tre al lancio (tra cui la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye del 2023 e la Chevrolet Chevelle SS del 1970) e altre due in uscita ogni mese, Ultimate - gioco base, Pass Anno 1 e pacchetto Ultimate con i contenuti originali creati dall'artista hawaiano Keola Rapozo, tra cui le livree per la Honda Civic Type R e la Porsche 718 Spyder, oltre a un po’ di oggetti cosmetici, 119,99 euro

Se volete assaporare un po’ di Hawaii, è disponibile anche una versione di prova che permette di giocare per cinque ore (i progressi vengono poi trasportati nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo al termine della prova).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/09/2023