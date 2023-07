The Crew Motorfest: il Forza Horizon di Ubisoft arriva il 14 settembre

Nel trailer si vedono correre youngtimer giapponesi come Toyota Supra, Mazda RX-7 e Honda NSX, muscle car come la Pontian Trans-Am (la stessa di Supercar), ma anche hypercar recentissime come la Lamborghini Revuelto, il primo Hummer completamente elettrico, la Porsche Taycan che sfreccia accanto a un VW Bulli. Ci sono gare su strada, in circuito con le monoposto a ruote scoperte di Formula 1 (grazie alla partnership con Red Bull Racing), corse clandestine di notte e rally, off-road e drift. E poi la possibilità di passare da auto a barca ad aereo con la pressione di un tasto. Diciamo che la varietà, in The Crew Motorfest, non manca di certo. E adesso abbiamo anche una data di uscita: il prossimo 14 settembre.

The Crew Motorfest, un'immagine di gioco

IL GIOCO The Crew Motorfest è ambientato nell’isola di O'ahu, nell’arcipelago delle Hawaii, ricreata in maniera molto fedele e ricca di opportunità, dalle strade di Honolulu ai pendii dei vulcani, passando per le lussureggianti foreste pluviali e le spiagge. Il centro dell’esperienza di gioco ruota attorno alle Playlist, vere e proprie campagne a tema che permettono di affrontare gare ed eventi unici, da quelle “monomarca” (dedicate a Lamborghini, per esempio) a quelle che fanno scoprire l’universo automobilistico di un determinato paese (come il Giappone), passando per quelle dedicate all’off-road, alle auto elettriche, a quelle d’epoca e via di questo passo. Al momento dell’uscita del gioco saranno disponibili più di una dozzina di playlist, a cui se ne aggiungeranno molte altre nei mesi successivi.

The Crew Motorfest, la playlist dedicata al motorsport

QUANTE SONO! Ubisoft ha fatto sapere che al lancio saranno più di seicento le auto a disposizione dei giocatori, tutte con possibilità di essere personalizzate, sopra e sotto il cofano, con pezzi di ricambio, potenziamenti e upgrade, kit estetici e un potente editor di livree. Chi ha giocato a The Crew 2 potrà inoltre importare gratuitamente la propria collezione di auto.

The Crew Motorfest, la playlist dedicata alle auto storiche

QUANDO ARRIVA, LA BETA Sviluppato dallo studio francese Ivory Tower e pubblicato da Ubisoft, The Crew Motorfest arriverà il prossimo 14 settembre 2023 per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che su PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. Prenotando già da ora la Gold o la Ultimate Edition si potrà iniziare a giocare tre giorni prima. Dal 21 al 23 luglio, infine, si svolgerà su PC, PS5 e Xbox Series X una fase di beta chiusa accessibile per chi vuole registrarsi sul sito ufficiale.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/07/2023