Lamborghini: per le vere sportive l'elettrico può attendere

Le recenti e contrastanti affermazioni sull'automobile elettrica stanno scuotendo tanto l'industria quanto l'opinione pubblica. I negazionisti delle BEV rimproverano un crollo delle vendite in tutti i paesi dove gli incentivi per l'acquisto si sono esauriti; i sostenitori della transizione affermano al contrario che le vendite di EV non sono mai andate così bene. Sono vere entrambe, relativamente al punto di vista che si adotta. A ogni modo sono numerosi anche i manager che attraverso dichiarazioni ufficiali cercano certamente di promuovere l'elettrico ma lasciando spazio a una riabilitazione per il termico. L'ultimo caso riguarda Lamborghini che ha annunciato la sua strategia riguardo all'adozione dei veicoli elettrici (BEV) e dei carburanti sintetici. Nonostante l'impegno a proporre modelli completamente elettrificati in altre parti del suo catalogo, Lamborghini ha precisato che per le super sportive a propulsione elettrica rimarrà in attesa di decisioni riguardo al futuro dei carburanti sintetici e-fuel. Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini, ha dichiarato ad Autocar.uk che la casa automobilistica ''può permettersi di lasciare la porta aperta per ancora qualche anno. ''Questa posizione riflette la necessità di attendere ulteriori sviluppi nelle tecnologie e nelle regolamentazioni riguardanti i carburanti sintetici.

La Revuelto è la prima Lamborghini ibrida di serie

NON SOLO ELETTRICHE Winkelmann ha affermato: ''Le auto sportive alimentate con carburante sintetico rappresenterebbero un passo più agevole per noi, ma dobbiamo aspettare di vedere quali decisioni prenderanno i legislatori in merito e se possiamo ottenere un accordo globale sulla loro fattibilità''. Affinchè una simile proposta possa diventare concreta, Lamborghini ritiene essenziale che tali soluzioni siano ampiamente accettate e adottate in tutto il mondo, al fine di garantire la loro reale efficacia. Per quanto riguarda i piani futuri, la casa di Sant'Agata prevede di elettrificare completamente i suoi veicoli ad uso quotidiano, come l'Urus SUV (che arriverà ibrido plug-in a breve) e la nuova Lanzador GT, entro la fine del decennio. Tuttavia, le super sportive (linea Revuelto, per intenderci) resteranno ibride, mantenendo questa configurazione fino almeno ai primi anni 2030. La decisione di attendere è giustificata dal fatto che il ciclo di sviluppo per una nuova auto sportiva richiede in genere quattro anni, e ciò fornisce a Lamborghini il tempo necessario per valutare l'evoluzione delle tecnologie e delle preferenze dei consumatori. Inoltre la proposta del 2035 per lo stop alle auto con motore a combustione sarà ridiscussa nel 2026 e considerando che tra qualche mese si voterà per le europee, gli scenari politici sono tutt'altro che definiti e definitivi.

A breve arriverà una Urus ibrida plug-in

FARE SISTEMA La sfida per Lamborghini, secondo Winkelmann, riguarda la transizione verso veicoli completamente elettrici, garantendo che siano credibili e all'altezza delle aspettative degli appassionati di auto sportive. La visione del CEO è chiara: ''Ci sarà un momento in cui le auto sportive BEV a propulsione elettrica potranno essere ancora più emozionanti delle auto a combustione interna. La potenza erogata è già straordinaria. Quello che dobbiamo dimostrare non è la prestazione, ma la dinamicità di guida e l'emozione''. La conclusione di Winkelmann è che Lamborghini non si limita a seguire il trend dell'elettrificazione, ma sta lavorando per essere leader nell'adozione di tecnologie avanzate, sia con veicoli elettrici sia con carburanti sintetici. ''Sappiamo di non essere i primi, ma quando ci arriveremo, vogliamo essere i migliori'', ha affermato. Infine, Winkelmann ha sottolineato la necessità di un maggiore consenso e di un focus condiviso nell'industria automobilistica europea per affrontare le sfide legate alla sostenibilità e all'elettrificazione. Mentre il settore sta investendo ampiamente nella tecnologia delle batterie, la collaborazione tra le case automobilistiche e il coinvolgimento dei consumatori diventano sempre più cruciali per il successo della transizione verso una mobilità sostenibile.

Pubblicato da Redazione, 27/10/2023