Lambo Revuelto è già sold out, configuriamola per gioco

Per l'ibrida plug-in del Toro, produzione prenotata per i prossimi due anni. Inganniamo l'attesa esplorando il car configurator

Eri sul punto di alzare il telefono e ordinare la tua Lamborghini ibrida plug-in, poi ti è sorto un dubbio. Hai fatto una ricerca in internet, sei capitato sulle nostre pagine, e il dubbio ha trovato conferma: per inoltrare l'ordine è già tardi, Revuelto è sold out. Tentar non nuoce e una chiamata a Sant'Agata non costa niente, tuttavia le affermazioni del CEO Lamborghini Stephan Winkelmann sembrano fonte piuttosto attendibile: la prima Lambo col V12 innaffiato di corrente elettrica è esaurita. Almeno, per il prossimo biennio.

Vuoi Revuelto? Prendi il numero...

STOP ALLE TELEFONATE ''Registriamo già una forte domanda'', rivela Winkelmann alla rivista Road & Track. ''Se sommiamo tutti gli ordini che stiamo ricevendo, già si superano i due anni di attesa''. La sorpresa non è in ogni caso l'interesse suscitato dal modello. La sorpresa, casomai, è che ''la maggior parte dei clienti, al momento dell'ordine, ancora non aveva visto l'auto'', afferma sempre Winkelmann. Quanti, in seguito al reveal, avranno ritirato l'ordine? A occhio e croce, nessuno.

Non puoi comprare Revuelto? Configurala... per scherzo

VEDI ANCHE

PREVENTIVO Se ti muovi solo adesso, quindi, approssimativamente la tua Lambo ibrida raggiungerà il tuo box ultraprotetto nel 2025, forse anche più in là. Mentre ci pensi, butta un occhio al configuratore online. Il prezzo non viene svelato (dovrebbe comunque ammontare a 510.000 euro tasse escluse), tuttavia puoi divertirti a ''pasticciare'' la tua (immaginaria) Revuelto colorando la carrozzeria, scegliendo il disegno dei cerchi, completando l'abitacolo con tutti i materiali e gli optional che ti vengono in mente, dai fari Matrix LED alla telecamera posteriore (più che utile, indispensabile), passando per i servizi connessi.

Per gli interni, una miriade di combinazioni

IL COLORE DEL PROGRESSO In preda all'imbarazzo della scelta, come foto di copertina abbiamo battezzato una Revuelto in Blue Eleos, cioè un colore che richiami lo sforzo ecologico sostenuto dalla Casa, senza ricorrere a un troppo sfacciato Verde Mantis. La tavolozza è variopinta, tra la serie di vernici Base, Sportive, Contemporanee, Eclettiche, Classiche, Tecniche, fino alla selezione di esclusive proposte Ad Personam. Costruisci la tua personalissima Revuelto... virtuale. E chissà che un giorno non sia più solo un'immagine sul tuo pc.

L'Arancio Apodis è il colore di lancio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/03/2023