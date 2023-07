Quasi pronta alla pensione la Huracán, ecco la nuova supercar del Toro

Un costruttore di supercar non sviluppa e produce nuove auto ogni anno, ma quando cambia un modello e iniziano a vedersi su strada i prototipi, è sempre un avvenimento importante. È il caso di Lamborghini, che dopo aver lasciato a bocca aperta gli appassionati del motorsport lanciando la sua SC63 per il WEC 2024 (FIA World Endurance Championship), presentata in questi giorni al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra. Ma dopo questo gioiello dedicato alle gare, ecco comparire i muletti di un’auto che avrà una rilevanza strategica e commerciale ben più pesante per la Casa di Sant’Agata Bolognese. Infatti, sappiamo da tempo che la Lamborghini Huracán sta per raggiungere il meritato pensionamento, con la supercar di nuova generazione che debutterà il prossimo anno. Ebbene, oggi possiamo vedere la nuovissima Lambo in anteprima, beccata durante i test dinamici sulle strade della Germania. Guardiamola insieme, che sotto le pellicole mimetiche si nasconde qualcosa di speciale.

Nuova supercar Lamborghini: debutto previsto nel 2024 con motore plug-in hybridUNO STILE SUPER AGGRESSIVO Il camuffamento della zona anteriore lascia intravvedere un design dei fari a LED che assomiglia a quello della defunta Gallardo, che ha preceduto la Huracán stessa, anche se i veri proiettori, per adesso, sono molto più affilati di prima. Possiamo notare luci supplementari montate su ciascun lato della presa d'aria centrale, una posizione inedita, ma che non siamo sicuri rimanga tale sul modello di produzione. Poi c’è un tetto con due accenni di gobbe e grandi prese d'aria dietro le porte per far respirare a pieni polmoni il motore posizionato dietro i sedili. Sul retro, ci sono degli adesivi che fanno sembrare i fanali posteriori più prominenti, un diffusore applicato al paraurti che non sembra essere quello definitivo e una coppia di terminali di scarico montati centralmente sopra la targa prova e alloggiati all'interno del nuovo rivestimento tra i fanali posteriori. Infine, troviamo grandi cerchi ruota, probabilmente da 21” o 22”, che montano pneumatici dalla generosissima impronta a terra e possiamo notare alcuni elementi della zona posteriore che sembrano completare il sistema di aerodinamica passiva.

Nuova supercar Lamborghini: profilo affusolato e primi indizi sul design sotto la mimeticaTELAIO IN “CARBO-ALLUMINIO” E V8 BITURBO Lato tecnologia, sembra dato per certo che la prossima supercar del Toro, ancora senza nome, utilizzi la stessa costruzione leggera dell’ammiraglia Revuelto, che ha sostituito l'Aventador. Tuttavia, per motivi di naturale ottimizzazione dei costi, rinuncerà a un po’ di fibra di carbonio, a favore dell’alluminio. Questa è una prima notizia, poiché la seconda è che sarà messo a riposo definitivamente l’iconico V10 aspirato per diversi motivi, tra i quali l’impossibilità di rispondere alle severe normative antinquinamento. Le specifiche tecniche rimangono non confermate, ma a quanto pare Lambo ha optato per un V8 biturbo, una scelta diversa rispetto al motore V12 aspirato assistito dalle unità elettriche che alimentano la Revuelto, ma anche questo ci sembra abbastanza logico visto il diverso target dei due modelli. La Revuelto è equipaggiata con due motori anteriori e un altro montato posteriormente, per una potenza complessiva di 1.015 CV.

Nuova supercar Lamborghini: i fari supplementari sulle prese d'aria in bassoPORTE APERTE ALL'IBRIDO Ovviamente non sappiamo ancora quanta potenza avrà la… Huracán de futuro, ma anch'essa monterà uno o più motori elettrici. La supercar sarà quindi una plug-in hybrid e avrà probabilmente la porta di ricarica sistemata sul pannello laterale destro rispetto al tappo del serbatoio sull'altro lato. Lamborghini è pronta a svelare la nuova supersportiva alla fine del 2024, l'annuncio è stato dato di recente dal capo del brand italiano, Stephan Winkelmann. Il modello rappresenterà la terza avventura dell'azienda nel mondo delle auto elettrificate dopo la Sian e la Revuelto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/07/2023