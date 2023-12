Lanzador, la Lamborghini elettrica, è già su Roblox. Guidala anche tu!

Lamborghini sceglie il metaverso di Roblox per Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience. Il video

Non ci sono solo Gran Turismo e Forza Motorsport: Automobili Lamborghini sceglie la piattaforma di gaming online Roblox per cominciare a far conoscere al grande pubblico la sua prima auto elettrica, l'Ultra GT Lanzador. L'esperienza offerta dal Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience su Roblox è piuttosto articolata. Questa piattaforma immersiva e interattiva nel Metaverso, che vanta 70 milioni di utenti attivi al giorno, permette di esplorare il design e la tecnologia della Lanzador, visitare una replica virtuale del museo Automobili Lamborghini, progettare e personalizzare la propria Lanzador digitale tramite il programma di personalizzazione Ad Personam e competere in prove a cronometro virtuali con la propria auto personalizzata.

Pronti per il test drive a tempo di Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience?

UNA NUOVA VETRINA ''Siamo entusiasti di presentare Lanzador su Roblox e di offrire a un pubblico globale la possibilità di interagire con Lamborghini in un modo senza precedenti, sperimentando il nuovo motore elettrico con oltre 1 MW di potenza di picco'', dice Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini. ''Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel raggiungere una nuova generazione di fan e nel mostrare la leadership del nostro marchio sia nel regno digitale sia in quello fisico''. ''È fantastico vedere il Lanzador Design Lab e il linguaggio generale del design all'interno dell'esperienza Roblox'', aggiunge Mitja Borkert, Direttore del Design di Automobili Lamborghini: ''Lo sta aprendo a una generazione ancora più giovane''.

Una visita al museo virtuale di Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience

ESPERIENZA VIP L'esperienza su Roblox include anche articoli digitali e accessori a marchio Automobili Lamborghini che i fan possono ottenere o acquistare per i propri avatar con la moneta virtuale locale, il Robux. Tra questi extra troviamo un casco da corsa, uno zaino, berretti e cappelli. C'è persino una testa del toro di Automobili Lamborghini in edizione limitata in vendita per 1,5 milioni di Robux: ce ne sono solo tre e gli acquirenti riceveranno anche un'esperienza personalizzata nella vita reale per visitare la sede Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, con un tour del Museo Automobili Lamborghini e dello Studio Ad Personam, dove potranno vedere la concept car Lanzador fisica, e visitare le linee di produzione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/12/2023