Ferrari vs. Corvette: sai riconoscerle dal suono? Il video svela il trucco

Ha quasi il sapore di una sfida tra Italia e USA: quando si tratta di auto sportive con motore V8, gli intenditori sanno distinguerle a orecchio perché le Ferrari che adottano questo frazionamento come la Portofino M (qui alla prova fonometro) e la Roma hanno un sound decisamente diverso da quello delle muscle car americane come la Ford Mustang e la Corvette (qui il video della prova). Come mai? Sapresti distinguerle a orecchio? Il video qui sotto ti spiega come fare. Guardalo e poi leggi la spiegazione tecnica più in basso.

PERCHÉ IL SOUND È DIVERSO? La differenza di sound tra i V8 americani e quelli italiani è presto spiegata: la forma dell'albero a gomiti è diversa. Le americane ce l'hanno a croce, mentre le italiane ce l'hanno piatto. In pratica, significa che appoggiato su un tavolo e guardandolo da un'estremità, l'albero a gomiti all'americana forma una X per lo sfalsamento dei perni di biella, mentre il ''nostro'' rimane adagiato come una sogliola. Chiaramente questo fa viaggiare i pistoni in modo diverso, cambiando il timing degli scoppi nei cilindri e di qui il sound. Che con l'albero piatto è meno borbottante e più armonioso. Questa soluzione, va detto, viene usata anche negli USA nei propulsori destinati all'uso in pista, perché favorisce regimi e potenze elevate: non a caso anche l'ultima Corvette Z06 - sorella pistaiola della C8 Stingray - ne fa uso. E ora se volete stupire gli amici del bar, sapete come fare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2023