Un V8 turbo plug-in da 10.000 giri: ecco il cuore pulsante della Lamborghini Temerario

La data del debutto si avvicina e dopo le anticipazioni sulla prossima “baby Lambo” - nome in codice 634, nome “ufficioso” Temerario – sappiamo che la supercar del Toro sarà svelata ad agosto e lanciata commercialmente entro la fine del 2024. Si sa anche che a Sant’Agata hanno scelto un motore del tutto nuovo rispetto al V10 aspirato che equipaggia la Huracán. La nuova sportiva italiana monterà un propulsore plug-in hybrid, dove la parte endotermica sarà un V8 biturbo da 4,0 litri che sviluppa una potenza che sfiorerà gli 800 CV per 730 Nm di coppia, cioè molto più del V10 Hurácan nella sua veste STO più estrema. Ma la caratteristica più affascinante è che questo nuovo motore raggiunge i 10.000 giri al minuto - ''un valore normalmente riservato ai motori da corsa'', dichiarano in Lamborghini. E in effetti, questa cifra lo renderà il V8 a più alto regime di giri mai montato su qualsiasi vettura di produzione attuale.

Lamborghini Temerario: un prototipo della nuova supercar ibrida italianaMOTORE TUTTO NUOVO FATTO IN ITALIA In effetti, solo una manciata di hypercar stradali – tra cui la Mercedes-AMG One, la GMA T50 e l’Aston Martin Valkyrie – hanno motori con il limitatore più in alto. Detto questo, i meno esperti potrebbero credere che il V8 biturbo 4,0 litri della Temerario sia lo stesso della Urus, sviluppato da Audi e condiviso con vari modelli Porsche, Bentley e Audi RS. Tuttavia, il propulsore dell’inedita supercar sarebbe completamente nuovo e sviluppato interamente a Sant'Agata Bolognese. Lamborghini ha affermato che ''un elemento cruciale del processo di progettazione è stato definire il suono'' del nuovo motore, che avrà un ''carattere unico e distintivo e offrirà al guidatore un'esperienza di guida senza precedenti''.

Lamborghini Temerario: il powertrain prevede l'unità endotermica e tre motori elettrici TRE MOTORI ELETTRICI Funzionerà in tandem con un motore elettrico piccolo e leggero, montato davanti al cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, che trasferisce fino a circa 150 CV e 300 Nm sull'asse posteriore, più un'altra coppia di motori EV sull'asse anteriore. In sostanza, lo schema tecnico è lo stesso della Revuelto. Lamborghini non ha fornito una potenza totale combinata, ma è probabile che si aggiri tranquillamente intorno ai 900 CV. La batteria ha una capacità di 25,9 kWh per un’autonomia di 60 km e sarà alloggiata nel tunnel di trasmissione per ottenere il massimo della compattezza e una distribuzione ottimale del peso. Il passaggio a un sistema PHEV ha implicazioni significative per il comportamento dinamico della futura supercar italiana. ''Il pacchetto in sé è molto migliore di una normale auto con motore convenzionale'', ha dichiarato alla stampa anglosassone il responsabile delle vendite e del marketing di Lamborghini, Federico Foschini. “Ci sono caratteristiche di guida che non è possibile ottenere senza un motore elettrico - come il torque vectoring attivo – che ti dà l’opportunità di sfruttare ancora di più il potenziale del motore”.

Lamborghini Temerario: motore capace di raggiungere i 10.000 giri/minUNO STILE ESCLUSIVO Approfondito il lato tecnico, ricordiamo che visivamente, il design della Temerario si ispira a quello della Gallardo, ma ci sono alcune importanti differenze stilistiche. Per esempio, la Temerario ha luci a LED sottili, prese d'aria laterali molto profonde, un tetto a doppia gobba e un terminale di scarico singolo alto. Non resta che aspettare qualche mese per scoprire insieme questo nuovo gioiello Made in Italy.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/05/2024