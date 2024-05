Lamborghini "Temerario", il dopo Huracàn sarà Gallardo style?

Già sappiamo che Huracàn è al capolinea, già sappiamo (con buona approssimazione) che all'erede verrà imposto il nome Temerario, già sappiamo che essa debutterà entro fine 2024 e che si muoverà grazie a un V8 ibrido plug-in. Ora - con qualche sforzo di immaginazione - sappiamo anche quale aspetto Temerario acquisterà una volta in strada. Lo sappiamo grazie a nuovi scatti spia (dopo le spy che pubblicammo mesi fa) di un esemplare per i test. Che ora passiamo nuovamente ai raggi X, non si sa mai che allora ci sfuggì qualche dettaglio.

Lamborghini ''Temerario'', nuovi scatti spia

GALLARDA Pur con le dovute differenze (si parla di ere geologiche lontane tra di loro), la mimetica del prototipo sembra celare forme che rispecchiano vagamente alcuni tratti della defunta Gallardo, l'indimenticata ''baby Lambo'' pre Huracan. Vedi le grandi aperture verticali dietro le portiere, per ossigenare il gruppo propulsore sistemato dietro l'abitacolo. Sul retro, l'esemplare delle foto reca finti adesivi che fanno sembrare le luci posteriori più prominenti, inoltre un diffusore appiccicato al paraurti (che non sembra essere completo) e una coppia di terminali di scarico montati centralmente, alloggiati all'interno del nuovo rivestimento tra i fanali. Ruote, come sempre, larghe e di grande diametro: tra quelle posteriori, si intravedono alcuni elementi che sembrano appartenere al set di soluzioni per l'aerodinamica passiva.

Sexy il ''lato B''

CARBON (FIBER) NEUTRAL Fonti di ''intelligence'' suggeriscono come la nuova supercar di ingresso del marchio del Toro (ufficialmente, ancora senza un nome) utilizzi la stessa struttura leggera di Lambo Revuelto, l'ammiraglia post Aventador. Per ragioni di costi, tuttavia, non conterrà la stessa quota di carbonio, optando invece per un superiore ricorso all'alluminio. Ma la maggiore novità è un'altra e riguarda il motore.

Per Temerario, un V8 biturbo ibrido da oltre 800 cv?

URUS DOCET? Le specifiche tecniche rimangono top secret, tuttavia è ormai certo che a Sant'Agata, come sostituto del precedente V10 ad alimentazione naturale, abbiano deciso come base di partenza per il V8 biturbo. Cioè una ricetta ben diversa, rispetto al V12 aspirato e super elettrificato che alimenta sorella Revuelto. Anche la stessa Temerario, in ogni caso, è destinata ad assaggiare l'ibrido. Molto probabile che la formula chimica sia simile a quella che esprime nuova Lamborghini Urus SE, il super SUV dentro il quale un 4,0 litri V8 biturbo è accompagnato da un motore elettrico integrato nel cambio automatico a 8 marce, e dove una batteria da 25,9 kWh ricaricabile alla spina garantisce un'autonomia EV di oltre 60 km. Su Urus SE, l'architettura vale 800 cv. Da una supercar di nome Temerario, lecito aspettarsi qualcosa di più. Attendiamo con pazienza alla finestra, anzi alla porta... di ricarica.

Coming soon...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2024