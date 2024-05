Quando i rottami sono preziosi: due Lambo Murcielago distrutte vanno all'asta

I resti delle supercar del Toro demolite in due incidenti finiscono in vendita su eBay per ora a un prezzo di circa 10.000 euro. Pronti per le ultime offerte?

I pezzi di ricambio delle supercar (soprattutto se uscite di produzione) sono solitamente piuttosto costosi e difficili da reperire. Tuttavia, rappresentano qualcosa che aggiunge valore agli esemplari distrutti, ma con componenti recuperabili. Quello che potrebbe sembrare un mucchio di spazzatura e che vedete nelle immagini sono in realtà i resti non di una, bensì di due Lamborghini Murcielago, attualmente in vendita sul noto portale web eBay. A questo punto vi starete chiedendo chi sarà mai il pazzo che spenderebbe anche solo 100 euro per una simile collezione di rottami. Invece, dovete sapere che esiste un mercato florido di compravendita al quale si affidano collezionisti ed esperti per restaurare, ricostruire o adattare supercar di ogni genere. Ma veniamo alle nostre Murcierlago, o quello che ne resta.

Lamborghini Murcielago: su eBay i resti di due esemplari, qui un modello perfettoDUE GIOIELLI FINITI MALE… Secondo l'elenco, i pezzi provengono da una LP 580 pre-restyling (gialla) e da una LP 640 più moderna (bianca). In entrambi i casi i motori V12 Lamborghini e i cambi sono ancora montati sul telaio, anche se mancano un numero imprecisato di parti. Dalle foto è evidente che le supercar sono state coinvolte in gravi incidenti, provocando danni irreparabili alla carrozzeria e al telaio. Nonostante sia priva di tutti i pannelli esterni, la Murcielago gialla sembra essere in condizioni migliori rispetto al modello bianco, che è stato diviso in due. Le uniche parti che mantengono la loro forma originale sono i caratteristici cerchi in lega a cinque razze, le portiere e una porzione del cruscotto. Inoltre, ci sono altri pezzi della zona anteriore della Murcielago bianca, benché manchino il paraurti, il cofano e i fari.

Lamborghini Murcielago: il parafango dell'esemplare bianco senza fanaleUN VERO AFFARE, OPPURE NO? L'insolito assortimento di componenti viene venduto da ''sportcarsparts-shop'' a Monaco, in Germania, ed è disponibile per la spedizione in tutto il mondo. A poche ore dalla chiusura dell'asta, l'offerta più alta su eBay è pari a 10.250 euro. La proposta a cinque cifre suggerisce che qualcuno potrebbe vedere un potenziale in questo ammasso di ferragli impolverata. Indipendentemente da ciò, l'offerente vincitore dovrà fare uno sforzo importante per identificare e recuperare le parti che vale la pena salvare. In alternativa, le Murcielago distrutte potrebbero essere usate come opera d'arte, anche se è dubbio che qualcuno vorrebbe esporre una scultura così malinconica nel proprio salotto.

Lamborghini Murcielago: una parte della plancia con tutto il cruscottoUNA VERA FORZA DELLA NATURA Nonostante sia stata lanciata nel lontano 2001, la Lamborghini Murcielago rimane ancora oggi un'auto da sogno per molti appassionati di motori. Questo modello di punta di Sant'Agata negli anni 2000 era equipaggiato con un muscoloso motore V12 che erogava 580 CV nella sua forma standard, 640 CV nella versione rinnovata e fino a 670 CV nella variante più selvaggia SV, che significa SuperVeloce. Un vero e proprio “bombardone” che venti anni fa apparteneva alla ristretta nicchia delle più desiderate dagli appassionati di tutto il mondo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2024