Lamborghini e Technics alzano il volume con la collezione SL-1200M7B

Se c'è una collaborazione che fa rima con eccellenza ed innovazione, è quella tra Automobili Lamborghini e Technics, due icone nei rispettivi campi che hanno unito le forze per dare vita a un'esperienza unica nel mondo della musica. Immaginate di mettere insieme - metaforicamente, ma non troppo - la potenza dei motori Lamborghini e l'eccezionale qualità audio delle soluzioni Technics: ecco, è esattamente ciò che la nuova SL-1200M7B promette di offrire. Questa turntable è più di un semplice strumento per ascoltare musica, è un'autentica celebrazione dell'arte del suono e del design.

Lamborghini: in omaggio un Vinile con il rombo del V12 inciso

SUONO AL TOP Prendendo ispirazione dai modelli SL-1200MK7/SL-1210MK7, già celebri per la loro eccellenza nel mondo dei DJ, la SL-1200M7B porta l'esperienza a un livello completamente nuovo. Il design si distingue con un profilo a Y che richiama la sagoma dei fari delle vetture Lamborghini (come sulla nuova Revuelto). E che dire dei colori? Arancione, verde e giallo, che ricordano le sportivissime livree delle supercar di Sant'Agata Bolognese, conferiscono alla turntable un aspetto semplicemente unico. Ma non è solo una questione di stile: il suono, ovviamente, è al centro di questa esperienza. Così come i motori Lamborghini emozionano con il loro ruggito inconfondibile, così la SL-1200M7B regala un'esperienza acustica senza pari. È un connubio perfetto tra potenza e precisione, tra l'emozione delle corse e l'arte della musica.

Lamborghini: lo pneumatico da l'idea di movimento

COME CANTA IL V12 Se siete appassionati di musica e motori, avrete capito che questa è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Possibilità economiche permettendo (considerando che la gamma SL-1200 parte da almeno 949 euro). La SL-1200M7B sarà disponibile esclusivamente attraverso i canali autorizzati di Technics e presso i migliori negozi specializzati. Ma oltre all'impatto visivo, c'è dell'altro: per rendere questa esperienza ancora più speciale, i clienti riceveranno in omaggio un vinile esclusivo contenente le registrazioni dei leggendari motori V12 Lamborghini. Dalla 400 GT 2+2 alla Murciélago LP 640, ogni traccia porterà al cuore delle prestazioni mozzafiato di queste supercar. E con un tocco di stile, il vinile stesso rappresenta uno pneumatico in rotazione, trasmettendo le vibrazioni e l'energia della strada direttamente al giradischi. Preparatevi dunque ad alzare il volume per immergersi in un'esperienza sonora che farà sentire come se si fosse seduti al volante di una vera Lamborghini. La SL-1200M7B è pronta a portare la passione per la musica e per le supercar ad un livello completamente nuovo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/05/2024